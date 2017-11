Informatikai rizikót rejthet az e-szavazás

Ismét felvetődött Magyarországon az elektronikus szavazás lehetőségének bevezetése. A Jobbik ugyanis – egy nyári civil kezdeményezéshez és a Liberálisokhoz hasonlóan – azt javasolja, hogy 2022-től már ezzel a módszerrel lehessen szavazni az országgyűlési választásokon, valamint a népszavazásokon is.

Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője gyorsnak, egyszerűnek és korszerűnek nevezte ezt a voksolási lehetőséget. Szerinte az e-szavazás könnyebbé tenné például a külföldön élő magyarok vagy a mozgásukban korlátozottak számára a szavazat leadását, de kiküszöbölné a határon túli magyarok szavazati lehetőségével kapcsolatos problémát is, azt, hogy jelenleg egy elhunyt nevében is leadható a voks. Az előnyök közé sorolta még a gyors eredményszámítást, a gazdaságosságot vagy azt, hogy az elektronikus rendszer figyelmeztethetné az érvénytelenül szavazókat is, így csökkenthető lenne az így leadott szavazatok száma. A politikus arra is rámutatott: Észtországban 2005 óta él ez a kiegészítő lehetőség, és 2009-ben már az európai parlamenti választáson is használták.

László Róbert, a Political Capital választási szakértője ugyanakkor rámutatott, hogy az elektronikus szavazás számos kockázatot rejt, például jókora bizalmi deficitet okozhat. Állításait Naszódi Márton informatikai szakértő véleményére alapozza, akinek erről szóló szakcikke szerint nem lehet garantálni a titkosságot és az ellenőrizhetőséget is. Az anonimitás ugyanis sérülne, ha valaki csak úgy tudja leadni a szavazatát, hogy előtte azonosítja magát a rendszerben, mert ilyenkor a leadott szavazatot hozzá lehetne kötni. Ha viszont ezt kivesszük a rendszerből, akkor nem lehetne utólag ellenőrizni, hogy valóban a közölt eredmény született-e. Ha ugyanis a számítógépen (vagy akár egy szavazófülkében az érintőképernyőn) megnyom valaki egy gombot, kizárólag a rendszer fejlesztőin és üzemeltetőin múlik, hogy az van-e a gomb mögött, amit a felirat állít. Jelenleg azonban utólag is ellenőrizhető az eredmény, hiszen a papírlapokat később is újra lehet számolni. Naszódi azt állította, hogy a távszavazás szakirodalma szerint elméleti szempontból kétséges, hogy valaha is sikerül olyan rendszert alkotni, amely eléggé anonim és ellenőrizhető is egyben.

