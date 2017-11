Ingyenes nyelvvizsga – feltételekkel

Az augusztusban megjelent kormányhatározat alapján az első nyelvvizsga megszerzésének anyagi szempontú támogatása jövőre lép életbe azok számára, akik egyrészt még nem töltötték be 35. életévüket, másrészt középfokú vagy felsőfokú vizsgára jelentkeznek – írja az Eduline.hu. Visszaigénylésről van szó, előre senki sem kaphatja meg a pénzt, mely elérheti a 35 ezer forintot, ami az emelt szintű nyelvi érettségi vagy a nyelvvizsga díjából adódik, és a tárgyévben érvényes minimálbér legfeljebb 25 százaléka.

A tervezet kiköti azt is, milyen nyelvek esetében jár a segítség, ezek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn és a nemzetiségi nyelvek. A kedvezmény szaknyelvi vizsgákra is vonatkozik, ahogy részvizsgára is, tehát amikor vagy az írásbeli, vagy a szóbeli hiányzik.

Az Oktatási Hivatal szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a felsőoktatási hallgatók 17-20 százaléka nyelvvizsga híján nem jut hozzá a diplomájához. Hozzáteszik még, hogy minimum 60 százalékos eredményt kell elérni a vizsgán a díj visszatérítéséhez. A vizsgázónak kérelmeznie kell a díj visszautalását az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, a nyelvvizsga-bizonyítványon szereplő dátumtól egy éven belül, utána már elveszti ennek lehetőségét. A kérelemről tizenöt napon belül döntenek majd.