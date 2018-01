Inkasszó, autó- és irodalefoglalás jöhet

Még két hete van a Jobbiknak, hogy befizesse a központi költségvetésbe az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által kiszabott 331,66 millió forintos bírságot. A hivatal tegnapi közlése szerint a DK-nak és a Magyar Liberális Pártnak (MLP) pedig 15 napon belül kell rendeznie a 8,2, illetve 6,1 millió forintos büntetését.

Amennyiben ez nem történik meg – hétfő estig 54,6 millió forint adomány érkezett a Jobbik számlájára –, akkor a Domokos László (egykori fideszes országgyűlési képviselő) által elnökölt ÁSZ átadhatja az ügyet a Tállai András (ő jelenleg is kormánypárti képviselő) által vezetett Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), hogy a bírságot behajtsa. Mindez időben még bőven belefér a tavaszi választásig. Információink szerint azonban az egyelőre még nem világos, hogy adók módjára hajtják-e majd be a pénzt a Jobbiktól, vagy egy önálló bírósági végrehajtó kapja-e meg a feladatot. Forrásaink ugyanakkor arról beszéltek, hogy az ÁSZ és a kormányzat szempontjából észszerűbb lenne önálló bírósági végrehajtóra bízni az ügyet, így ugyanis az állam némileg el tudna tőle távolodni.

– A behajtásnak több módja van. Legegyszerűbb az inkasszó. Ez azonnali beszedési megbízást jelent, vagyis bármilyen pénz érkezik az adós bankszámlájára, akkor a banknak kötelező azt az adóhatóságnak átutalnia – mondta lapunknak Zara László. Az Adótanácsadók Egyesületének elnöke hozzátette: a NAV-nak nem kötelező feladata, hogy az inkasszó időpontjáról előzetesen tájékoztassa az adóst. Tehát előfordulhat, hogy csak akkor szembesülnek az inkasszó tényével, amikor a bevételek nem növelik az egyenleget. Az adósnak joga van részletfizetést vagy halasztást kérni, de ezt egy külön eljárásban vizsgálná meg az adóhatóság. A Jobbik számlavezető bankja egyébként az OTP. Amennyiben egy pártnak több számlája van egy banknál, azt a pénzintézetnek jeleznie kell az adóhatóságnak. – Ha az inkasszó sikertelen, akkor a következő lépés az ingóságok lefoglalása. Ez például készpénzt, számítógépet, gépkocsit és bútorokat is jelent, amiket árverezéssel értékesít a NAV – közölte Zara László. Az ingatlanok lefoglalásakor a végrehajtást be kell jegyezni a tulajdoni lapon. Az árverés vége pedig akár kilakoltatás is lehet.

A DK és az LMP már egyértelművé tette, hogy nem fizetik be az ÁSZ által rájuk kirótt bírságot. – Hajtsa be rajtunk a NAV, ha tudja, mi nem fogunk egy diktatúrát segíteni. Az irodáinkat béreljük, nem a mi tulajdonunk, nem fognak találni semmit – mondta lapunknak Gréczy Zsolt, a DK szóvivője. A DK-nak a K&H, az LMP-nek pedig szintén az OTP a számlavezető bankja, utóbbi párt is csak bérli az ingatlanjait, így nehéz dolga lenne a NAV-nak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.10.