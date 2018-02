Ipari kamera rögzítette a fideszes Simonka György balesetét

Rögzítette egy csongrádi bolt ipari kamerája hétfőn a fideszes Simonka György balesetét – tudta meg az RTL Klub.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A politikus autója egy kisteherautónak ütközött, azután nekicsapódott az út baloldalán álló fának, majd a következő fát kitépve a kerékpárúton állt meg – derült ki az RTL-en bemutatott felvételről. A képviselő a fején sérült meg könnyebben.

A furgont vezető férfi, Lenkei László azt mondta a híradónak, hogy a képviselő kocsija hirtelen tűnt fel, két autót is meg akart előzni a kereszteződésben. A kisteherautó vezetője azt állítja, ő többször is szétnézett fordulás előtt, de amikor megindult, hirtelen belecsapódott az érkező jármű. A balesetnek több szemtanúja is volt.

Egy másik szemtanú azt mondta, már messziről lehetett hallani Simonka autóját, amely nagy sebességgel érkezett.

A rendőrség szabálysértési eljárást indított, de nem árulták el, ki ellen.