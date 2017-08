Ipponnal teríti le Budapestet az orosz elnök

Bár a tervek szerint nem marad sokáig hétfőn Magyarországon Vlagyimir Putyin, konvoja így is megbéníthatja Budapest közlekedését, mivel a főváros legforgalmasabb útjainak egy részét zárják le miatta. Az orosz elnök idén már másodszor érkezik hazánkba, látogatása apropóját ezúttal a cselgáncs-világbajnokság megnyitója adja. Ennek megfelelően első célpontja a Papp László Budapest Sportaréna lesz. Az illetékes hatóságok már pénteken jelezték, hogy emiatt

hétfőn tizenegy és este nyolc óra között szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra lehet számítani a Liszt Ferenc repülőtér és a sportcsarnok között.

A csatornafedeleket már hétvégén elkezdték lehegeszteni az érintett útszakaszokon, és több helyen ideiglenesen a parkolást is megtiltották már vasárnap a reggeli óráktól.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az igazán nagy fennakadást azonban nem az orosz elnök reptéri transzferje fogja okozni, hanem hogy Putyin ittléte miatt – az őt biztosító Terrorelhárítási Központ (TEK) tájékoztatása szerint –

a sportaréna környékét is lezárják, beleértve a Hungária körút egy szakaszát a Mogyoródi út és a Kerepesi út között.

Ráadásul itt reggel kilenc és este fél kilenc között lehetnek forgalomkorlátozások, ami igencsak megterheli a főváros közlekedését.

A TEK által megadott közel félnapos lezárás azért is meglepő, mert Putyin állítólag tényleg csak villámlátogatást tervez, és ebbe még egy Orbán Viktorral folytatandó munkamegbeszélésnek is bele kell férnie. Arról viszont, hogy az egyeztetés hol lesz, nem adtak tájékoztatást. Nem lenne azonban meglepő, ha a korábban jelzetteknél több útszakaszt is lezárnának az elnöki látogatás miatt.

Azt, hogy az orosz delegáció mikor és merre közlekedik majd a városban, előzetesen a Budapesti Közlekedési Központnál sem tudták pontosan, ezért – a lapunknak adott tájékoztatás szerint – vasárnap még nem voltak konkrét tervek a járatmódosításokról. A BKK azt írta: Vlagyimir Putyin látogatásával kapcsolatos

közösségi közlekedési változásokról hétfőn a hatósági lezárásoktól függően döntenek, és honlapjukon, Facebook-oldalukon, illetve alkalmazásuk segítségével tájékoztatják majd az utasokat.

Az orosz elnök ittlétébe az sem fér bele, hogy személyesen elutazzon Debrecenbe, pedig a helyi egyetem díszpolgári címet adományoz neki. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a paksi atomerőmű bővítésében a magyar kormány és Oroszország egyaránt fontos szerepet szán az intézménynek. Persze könnyen lehet, hogy ezzel egy konfliktust megspórol magának a politikus, a szenátus döntésén ugyanis az egyetem számtalan korábbi és jelenlegi hallgatója háborodott fel. Az intézmény Facebook-oldalát elözönlötték a dühös kommentek és negatív értékelések. Emellett a Natív nevű, helyi fiatalok által alapított civil szervezet a döntés ellen tiltakozva petíciót indított. A konfliktust csak élezi, hogy a Debreceni Egyetemen évről évre növekszik az ukrán hallgatók száma.

Nemcsak a hajdúsági megyeszékhelyen tiltakoznak Putyin ellen: Budapesten több ellenzéki párt is akciót tervez a látogatás idejére. Az Együtt mobiltüntetéssel kíséri végig az orosz elnököt a fővároson, a Momentum Európamenet néven szervez demonstrációt az orosz befolyás ellen és az Európai Unió mellett. Vasárnap este a Lehet Más a Politika szabadtéri mozizáson animációs filmmel „leplezte le” Putyin munkásságát, valamint dokumentumfilmeket is bemutattak a paksi beruházás veszélyeiről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.28.