Iránytű: Hírnevet hozott a vizes vb, csak drágán

Még a Fidesz szavazóinak csaknem harmada is úgy gondolja, másra is lehetett volna fordítani a vizes vb-re elköltött összeget – ez derül ki a Jobbikhoz közeli Iránytű Intézet lapunk számára készített legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint ha a költségek nem kerültek szóba, a vb-re pozitívan tekintettek az emberek. A relatív többség – 41 százalék – úgy vélte, hírnevet, gazdasági előnyt is hozott, s csak feleannyian voltak, akik szerint a rendezvény sem presztízzsel, sem gazdasági előnyökkel nem jár.

Nem meglepő, hogy a kormánypártok szavazói lelkesedtek leginkább a világbajnokságért. Kétharmaduk szerint gazdaságilag és a hírnév szempontjából is előnyösnek tekinthető a sportesemény, míg ötszázaléknyian voltak csak, akik egyik pozitívumot sem látták bele a rendezvénybe. Az ellenzéki pártok támogatói már sokkal pesszimistábban álltak a kérdéshez, legalábbis ami a gazdasági előnyöket illeti, mert a hírnév erősítését sokan közülük is elismerték. Az MSZP és a Jobbik bázisának is csaknem harmada gondolta azt, hogy a nálunk megrendezett vizes világbajnokság hírnevet hoz az ország számára. Mindkét pártnál szinte ugyanennyien voltak azok, akik szerint viszont sem a presztízs, sem a gazdaság szempontjából nem járt jól Magyarország.

Annak kapcsán már sokkal nagyobb volt az egyetértés, hogy a rendezvény költségei az eredeti tervekkel ellentétben nagyjából 130 milliárd forintra rúgtak. A kérdést így feltéve már a megkérdezettek 59 százaléka úgy vélekedett, hogy az ország számára inkább hátrányos a rendezés, másra kellett volna költeni a keretösszeget. Nagyjából a válaszadók harmada mondta még így is azt, hogy az ország számára inkább előnyös célokra fordította a rendezés keretösszegét a kormány. Kizárólag a Fidesz és a KDNP támogatói között voltak többségben azok, akik a 130 milliárdig elszabaduló költségek mellett is jó dolognak tartották a vizes vb-t: 61 százalékuk vélekedett így. A kormánypárti szavazók közül 28 százalék gondolta viszont azt, hogy inkább másra kellett volna ezt a pénzt költeni.

Az ellenzéki pártoknál éppen fordított volt az arány. A leginkább elutasítók a Demokratikus Koalíció támogatói voltak, 96 százalékuk szerint ugyanis nem ez volt a legjobb helye ennek a pénznek. De az MSZP szimpatizánsainak 92 százaléka is így vélekedett. A Jobbiknál 82, míg az LMP-nél 79 százalék volt elutasító a költségek hallatán. Érdekesség, hogy a Kétfarkú Kutya párt hívei közül senki sem gondolta előnyösnek, hogy ekkora összeget fordított az ország a világversenyre, pedig minden ellenzéki pártnál voltak azért néhány százaléknyian, akiknek az volt a véleményük, hogy jó célra ment el a pénz.

Korcsoportokra lebontva szembetűnő, hogy a fiatalok viszonyultak a leginkább negatívan a világbajnokság megrendezéséhez. A 18 és 29 év közöttiek nyolcvan százaléka másra költötte volna a pénzt, csak 15 százalékuk tartotta helyesnek, hogy erre fordították a mintegy 130 milliárdot. A 30 és 39 év közöttieknél már 59 százalék volt az ellenző és 33 százalék az elfogadóbb, a valamivel idősebbeknél pedig még inkább szűkült az olló. Arányaiban a 60 év felettieknek volt a legjobb véleményük, ott már 52 százalékra csökkent azok aránya, akik másra költöttek volna, míg 38 százalék gondolta azt, hogy az ország számára inkább előnyös célokra fordította a rendezés keretösszegét a kormány.

