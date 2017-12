Iránytű Intézet: A DK és az LMP is beérte az MSZP-t

Néhány hónappal a választás előtt meggyőző fölénnyel vezet a Fidesz és a KDNP, verseny sokkal inkább az ellenzéki oldalon van – ez derül ki az Iránytű Intézet legfrissebb, lapunk megrendelésére készült kutatásából.

A felmérés szerint az úgynevezett biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypártok valamennyit még erősödni is tudtak, az októberi 49 után novemberben már 50 százalékon álltak. Bőven lemaradva ugyan, de a Jobbik stabilan tartotta magát a második helyen; a támogatottsági adatai nem változtak, így maradt 22 százalékos a tábora. Az igazi verseny csak ez után következik. A biztos pártválasztók között ugyanis az MSZP novemberre elveszítette harmadik helyét, ráadásul a velük állandó tárgyalásban, illetve vitában álló Demokratikus Koalícióval (DK) szemben maradtak alul. Gyurcsány Ferenc pártja ugyanis növelni tudta szavazóbázisát, és nyolc százalékon állt, míg a szocialisták megmaradtak hét százalékon. Ugyanezt a számot mérték egyébként az LMP-nek is.

MN-grafika

A kisebb pártok közül a Momentum „tűnt ki” a maga három százalékával, az Együtt, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya párt is csak egy-egy százalékon állt.

A teljes népességet tekintve az erősorrend hasonló, a verseny pedig a néhány százalékos szegmensben még inkább kiélezett. A kutatásból az derül ki, hogy a Fidesz és a KDNP magabiztos fölénnyel vezeti a listát: ahogy októberben, novemberben is 34 százalékon álltak. A második helyen álló Jobbik is tartani tudta táborát, Vona Gábor pártját 17 százalék támogatta a teljes népességen belül. Utánuk jelentősen hátrébb, hat-hat százalékra mérték a szocialista pártot és a DK-t is, az LMP pedig hajszállal lemaradva ért el öt százalékot.

Az Iránytű mérése alapján novemberre a bizonytalanok aránya 12-ről 13 százalékra nőtt, hat százalék pedig nem akart válaszolni a kérdésekre.

MN-grafika

A szavazási hajlandóság egyébként a Demokratikus Koalíciónál a legmagasabb, szimpatizánsaik 85 százaléka ígéri biztosra, hogy elmegy voksolni. A kormánypártok szavazói is igen elszántak, 83 százalékuk állítja, hogy ott lesz az urnáknál. A szocialistáknál már más a hangulat, az MSZP-seknek mindössze 52 százaléka biztos abban, hogy elmegy majd szavazni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.13.