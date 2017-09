Iránytű Intézet: A Jobbik lehet a legfőbb kihívó

A Jobbikot tekinti a Fidesz első számú kihívójának a magyar lakosság relatív többsége – legalábbis ez derül ki a Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb, lapunk megbízásából készült kutatásából. A felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezettek szinte harmada, vagyis 31 százaléka válaszolt így. A Fidesz és a KDNP szimpatizánsainak 29 százaléka is a Jobbikban látta a kihívót, ezzel pedig a kormánypárti táboron belül többen vannak, mint akik szerint Orbán Viktorék egyeduralkodók maradnak a következő években. Érdekes az az adat is, hogy még a Demokratikus Koalíció (DK) szavazóinak legnagyobb csoportja – 24 százaléka – is a Jobbikot említette az első számú kihívóként.

Az MSZP-ben a megkérdezettek 11 százaléka látta a kormánypártok fő ellenfelét, míg egy konkrétabban meg nem nevezett baloldali összefogást mindössze 2 százalék tekintett kihívónak.

Továbbra is 17 százalék véli úgy, nincs ellenfele ilyen értelemben a Fidesznek, a párt a következő években egyeduralkodó marad. Értelemszerűen a kormánypárti táborban van a legnagyobb támogatottsága ennek az álláspontnak, az ellenzéki pártok szimpatizánsai közül jóval kevesebben látják így. Az LMP-s szavazók 17, az MSZP-sek 11, a jobbikosok 5 százaléka szerint nincs kihívójuk Orbán Viktoréknak.

A Jobbik előnyét mutatja a felmérésnek az a része is, amely azt vizsgálta, vajon egy most vasárnapi választáson melyik pártnak lenne a legtöbb szavazója. A választók csaknem fele, 48 százaléka említette Vona Gábor pártját, míg 30 százalék szerint egy baloldali összefogás több szavazót mozgósítana. A megkérdezettek csaknem negyede viszont nem tudott válaszolni.

Az Iránytű kutatásából az is kiderül, hogy az elmúlt egy hónapban valamivel többen lettek a kormányváltást akarók. Júliusban 45, augusztusban pedig 46 százalék válaszolta azt, hogy új kabinetet szeretne. Ezzel párhuzamosan 44-ről 41 százalékra csökkent azok aránya, akik továbbra is a Fideszt és a KDNP-t tartanák kormányzati pozícióban.

Nem jelenthet meglepetést, hogy az ellenzéki pártok szavazói akarják leginkább, hogy új kormány legyen. A legnagyobb arányban a Momentum és a DK szimpatizánsai tartották ezt fontosnak. Az LMP táborában 84, az MSZP-nél 82, a Jobbiknál 77 százalék szeretne kormányváltást, de érdekesség, hogy még a Fidesz–KDNP szimpatizánsai között is 5 százaléknyian vélekedtek ugyanígy. Ezzel együtt az ellenzéki szavazók között is vannak 10-15 százaléknyian, akik nem cserélnék le a mostani vezetést.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.08.