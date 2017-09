Iránytű Intézet: A kormánypártok a legelutasítottabbak

A Fidesz–KDNP a legelutasítottabb pártszövetség most Magyarországon – legalábbis ez derül ki a Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb, lapunk megbízásából készített kutatásából. A felmérés szerint a választók több mint negyede, 26 százaléka válaszolta azt augusztusban, hogy biztosan nem szavazna a jelenlegi kormánypártokra. Ez az arány egyébként megegyezik az előző hónap méréseivel, akkor is ugyanennyien nyilatkoztak így.

Az MSZP esetében viszont többen lettek azok, akik semmiképpen sem szavaznának rájuk egy választásokon. Júliusban 16 százalék vélekedett így, augusztusban viszont már 19 százalékra nőtt ez az arány. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a szocialistákkal a sajtón keresztül üzengető Demokratikus Koalíció elutasítottsága jelentősen csökkent. Az előző hónapi 12 százalék után ezúttal már csak 7 százalék mond egyértelmű nemet a Gyurcsány Ferenc vezette pártra.

A parlamenti pártok közül a Jobbiknál is változás állt be, az elutasítottságuk emelkedett két százalékkal. Így az Iránytű legfrissebb mérésében augusztusban a választók 14 százaléka Vona Gábor pártját nevezte meg, amelyikre nem húzná be az ikszet. Az LMP esetében is mások a számok, ott pozitív az elmozdulás. Míg júliusban 3 százalékos volt az elutasítottságuk, múlt hónapban ez 1 százalékra csökkent.

Az úgynevezett másodlagos pártpreferenciát tekintve a Jobbiknak vannak a legnagyobb tartalékai. A legtöbben ugyanis – 12 százaléknyian – Vona Gáborékra szavaznának az eredetileg támogatott pártjuk helyett. Az MSZP szavazóinak 29 százaléka és a kormánypárti szimpatizánsok negyede is a Jobbikot nevezte meg ebben a kérdésben.

Második helyen az LMP áll, rájuk a megkérdezettek 8 százaléka lenne hajlandó leadni a voksát, ha saját választottjára nem tudja.

Az MSZP-nél ez az arány már csak 5 százalék. Érdekesség, hogy a remélt szövetséges, de jelenleg inkább rivális Demokratikus Koalíció táborának negyede is a szocialistákat nevezte meg, mint amelyikre – ha Gyurcsány Ferencékre nem tud – képes lenne szavazni. Visszafelé ez már sokkal kevésbé működik, az MSZP-s tábornak mindössze 5 százaléka választaná inkább a DK-t második pártjaként.

Érdekesség, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is jól szerepelt ebben a mezőnyben, szinte minden párt támogatói között vannak olyanok, akik – ha úgy alakul – a viccpártot támogatnák. Legnagyobb arányban az LMP, legkisebb százalékban pedig a Fidesz és a KDNP szimpatizánsai látnak bennük fantáziát.

Összességében azonban így is azok vannak a legtöbben – 17 százaléknyian –, akik nem választanának más pártot, ha az általuk elsődlegesen támogatottra nem tudnának szavazni.

