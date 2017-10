Iránytű Intézet: ellenzéki politikus ma a legkedveltebb

Ismét letaszították a legnépszerűbb politikusnak járó trónról Áder János köztársasági elnököt, ráadásul ezúttal egy ellenzéki politikus – ez derül ki az Iránytű Intézet legfrissebb, lapunk megbízásából készült kutatásából. A felmérés szerint 57 pontos szimpátiaindexszel jelenleg a legkedveltebb Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, az alig mérhető támogatottságú Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy habár leginkább jó „osztályzatokat” kapott az ellenzéki politikus, ismertsége alacsony, a társadalom nagyjából fele tudta azonosítani őt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Áder János köztársasági elnök a második helyre szorult vissza, a százas listán 55 ponttal, igaz, őt már lényegesen többen ismerik, tíz emberből legalább kilenc. Ugyanennyi pontot kapott a listán általában az államfő közelében lévő Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára ismét ellenzéki politikus állhatott fel, mégpedig Szél Bernadett. Az LMP társelnöke és egyben miniszterelnök-jelöltje 53 pontot kapott, és ismertsége sem elhanyagolható, 69 százalékos.

A következő helyeken felváltva találhatók meg kormánypárti és ellenzéki szereplők: Hadházy Ákos LMP-társelnök 52, Tarlós István főpolgármester 47, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén 47, Juhász Péter Együtt-elnök 46, illetve Navracsics Tibor uniós biztos ugyancsak 46 ponttal.

Orbán Viktor miniszterelnök kedveltsége a közelmúltban – a kutatás szerint – jelentősen, 6 ponttal csökkent, így jelenleg 46 ponton áll. Vona Gábor, a Jobbik elnöke ugyanakkor 4 pontot javítani tudott őszre, így szinte beérte a kormányfőt, és most 45 pontos a szimpátiaindexe. Az MSZP-t vezető Molnár Gyula ugyancsak növelni tudta népszerűségét, jelenleg 41 ponton áll.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az elmúlt hónappal összehasonlítva az figyelhető meg a felmérésben, hogy leginkább a kormánypárti politikusok könyvelhetnek el negatív eredményeket, kivétel volt ebben a körben a frissen a Fidesz frakcióvezetőjévé választott Gulyás Gergely. Ő, csakúgy, mint több ellenzéki politikus, szimpatikusabbá tudott válni a társadalomban az elmúlt hónapban.

Az öt sereghajtót tekintve a lista nem változott, csupán a helyezéseik. A leginkább elutasított politikus továbbra is a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc, még azzal együtt is, hogy valamennyit tudott javítani a megítélésén. A volt miniszterelnök jelenleg 31 ponttal a legutolsó a rangsorban. Hátulról visszafelé haladva őt követi a Fidesz-alelnök Németh Szilárd 33 pontos szimpátiaindexszel, illetve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal 34 ponttal. Botka László 37 ponton állt a felmérés idején, de meg kell jegyezni, hogy ez még a visszalépése előtt készült, vagyis akkor még a szocialisták miniszterelnök-jelölti posztját töltötte be. Nála valamivel jobban szerepelt, de még így is a legkevésbé szimpatikus 5 politikus között található meg Toroczkai László, a Jobbik alelnöke is, 38 ponttal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.21.