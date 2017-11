Iránytű: Továbbra is a Fidesz a legelutasítottabb párt

A Fidesz–KDNP-t tartja a legellenszenvesebbnek a pártok közül a megkérdezettek 28 százaléka – derült ki a Jobbik-közeli Iránytű Intézet októberi felméréséből. A kormánypártok után a legtöbben az MSZP-t (18), s a Jobbikot (15) jelölték meg, amikor arról kérdezték őket, melyik pártra nem szavaznának egy most vasárnapi voksoláskor. Tizenegy százalék említette a Demokratikus Koalíciót, a kisebb támogatottságú formációknak pedig jellemzően egy-két százalékos volt az abszolút elutasítottságuk.

A felmérés során csak egy pártot lehetett megjelölni, tehát az, hogy például a Fideszt a megkérdezettek 28 százaléka elutasítja, nem azt jelenti, hogy a fennmaradó 72 százalék elégedett volna vele.

A Magyar Nemzet megbízásából készült kutatás szerint mindegyik választói csoport abszolút többsége a kormánypártokat utasítja el első helyen, leszámítva a Fidesz–KDNP táborát, valamint a pártpreferenciájukat titkolókat és azokat, akiknek nincs ilyen. A Fidesz–KDNP szavazóinak 31 százaléka nem szavazna az MSZP-re, 23 százaléka a Jobbikra, 21 százaléka pedig a Demokratikus Koalícióra. A kormányzó pártszövetség egyébként valamelyest javított az előző hónaphoz képest, szeptemberben ugyanis még 31 százalék tartotta ellenszenvesnek a Fidesz–KDNP-t.

A felmérés során azt is megvizsgálták, hogy a választók melyik pártra adnák le voksukat, ha a kedvencükre nem szavazhatnának. A legnagyobb tartaléka az LMP-nek van, a megkérdezettek 13 százaléka ugyanis az ökopártot említette második kedvencként, míg a Jobbikot 11 százalék. A felmérés alapján 27 százalék nem szavazna, vagy elsődleges preferenciájában bizonytalan, míg 19 százalék biztosan nem szavazna másra, mint kedvenc pártjára.

A Momentum, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik választóinak relatív többsége az LMP-re szavazna, az MSZP támogatóinak relatív többsége pedig a Demokratikus Koalíciót támogatná. A Fidesz–KDNP szavazóinak 22 százaléka voksolna a Jobbikra, 13 az LMP-re.

Az Iránytű Intézet kutatásából az is kiderült, hogy a 2014-es választáshoz képest a Fidesz–KDNP pártszövetség tudta leginkább megtartani a táborát, egykori szavazóinak 80 százaléka ugyanis ma is a kormánypártok mellett volna. A Jobbik egykori támogatóinak 63 százaléka voksolna ma is a Jobbikra, 14 százaléka azonban átpártolt a Fideszhez, 11 százaléka pedig elbizonytalanodott. Az előző választás alkalmával a baloldali összefogásra voksolók relatív többsége (mintegy 26 százaléka) a Demokratikus Koalícióra szavazna, csupán 13 százaléka adná szavazatát az MSZP-re, míg 9-9 százaléka az LMP-t, illetve a Jobbikot támogatná.

