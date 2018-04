Ismét helyi elnök a részeg fideszes

Rehabilitálták azt a püspökladányi fideszes politikust, aki 2014 augusztusában kénytelen volt lemondani alpolgármesteri tisztségéről, miután egy helyi fesztiválon részegen mutatkozott. Kiss Zsigmond annyira berúgott, hogy egy sátorrúdba kapaszkodott; az esetről készült felvétel bejárta az internetet. A politikusnak azonban megbocsátottak a helyiek: a 2014-es önkormányzati választáson független képviselőjelöltként indult, és megnyerte a körzetét. Ezzel együtt a kormánypárt bizalma is töretlen benne. Bő három évvel később ugyanis a Fidesz püspökladányi szervezetének elnökévé választották. Kiss Zsigmond a Magyar Nemzet érdeklődésére azt mondta, hogy az alpolgármesteri tisztségről való lemondással a pártból nem lépett ki.

Kiss a tavaly szeptemberben tartott tisztújításon pályázta meg a kormánypárt helyi szervezetének vezetését. A megbízatásra szintén pályázott Dombi Imréné jelenlegi polgármester is, de Kiss Zsigmond kétharmados többséggel legyőzte őt. Már ez is jelezte a helyi Fidesz egységének megbomlását: a püspökladányi képviselő-testületben is előfordul, hogy nincs mindig egyetértés a többségben lévő Fidesz-frakció és a szintén kormánypárti polgármester között.

Kiss Zsigmond kérdésünkre – miszerint nem érzi-e a választók megtévesztésének, hogy függetlenként szerzett képviselő-testületi mandátuma után immár helyi Fidesz-elnök – azt felelte, hogy nem, mivel korábban is volt a helyi csoport vezetője. Az ittas állapotát megörökítő videóról azt mondta, elsősorban a családját viselték meg a történtek. Máskülönben – közölte – kétfajta ember van: aki már volt berúgva, és aki még nem.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.11.