Ismét jól jár a Valton az október 23-i megemlékezéssel

Megint a kormány kedvenc biztonsági cége, a Valton-Sec Kft. biztosítja az október 23-i állami ünnepséget – ez derült ki Kovács Zoltán lapunknak adott válaszából. A kormányszóvivő a közelgő ünnep alkalmából pénteken tartott sajtótájékoztatót, amelyen elmondta: a Valton-Sec a részese a nemzeti rendezvényeket lebonyolító konzorciumnak. A tavalyi ünnepséget is ugyanez a cég biztosította, akkor 20 millió forintot kaptak szolgálataikért. Ugyanakkor az esemény nem volt botrányoktól mentes. Volt példa rá, hogy a rendezvényen felbukkanó ellentüntetőktől az egyik biztonsági őr elvette a sípját, és összetaposta. Az ellenzéki erőket felháborította az is, hogy a cég emberei nem engedték a Kossuth téri kordonokon belülre az ugyancsak sípolni készülő Juhász Pétert, az Együtt politikusát. A tavaly októberi események miatt egyébként a Társaság a Szabadságjogokért Székely László ombudsmanhoz fordult, aki jelentésében megállapította: az állami rendezvények egyes biztosítási feladatait nem lehet magáncégekhez kiszervezni, ha várható, hogy a rendezvénynek lehet alapjogi érintettsége. Megfogalmazta azt is, hogy amennyiben az esemény szervezőinek olyan információ kerül a birtokukba, hogy egy ünnepségen várhatóan közhatalmi intézkedésre is szükség lehet, magáncég szolgáltatása akkor sem vehető igénybe.

A Valton-Secre a kormány sok más alkalommal is számított: például segíthettek a nyári vizes vb lebonyolításában vagy a Liget Budapest projekt kapcsán a Városliget őrzésében. De közreműködtek más nemzeti ünnepen is: március 15-én a Nemzeti Múzeumnál szintén jelen voltak, amikor Orbán Viktor miniszterelnök beszélt. Tény, hogy a cég az elmúlt években megduplázta bevételét: az Opten céginformációs adatbázis szerint míg 2013-ban kevesebb mint 1,3 milliárd forint volt az értékesítés nettó árbevétele, ez 2016-ra már meghaladta a 2,7 milliárd forintot.

Kovács Zoltán az idei ünnepség kapcsán elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök aznap a Terror Háza előtt 15 órakor fog beszédet tartani, amire „minden méltósággal és tisztelettel ünnepelni vágyó magyar embert várnak”.

Az idei megemlékezésre az ellenzéki erők is készülnek. A baloldali pártok közös ünneplést terveztek, ám úgy látszik, ez más próbálkozásaikhoz hasonlóan kudarcba fulladt. Nemcsak az LMP és a Momentum nem hajlandó elmenni a rendezvényre, de pénteken az Együtt és a Párbeszéd is visszamondta a részvételt. Juhász Péter ezt azzal indokolta közösségi oldalán: remélték, hogy mind a nyolc párt jelen lesz egy olyan közös október 23-i ünneplésen, amely fel tudja mutatni a választási reform mögött létrejött együttműködést. „Mostanra már biztos, hogy ez nem érhető el, így ez nem az a rendezvény, amit a Közös Ország Mozgalom megcélzott” – írta, utalva a Gulyás Márton politikai aktivista által életre hívott, a választási rendszer megváltoztatása céljából létrehozott szerveződésre. Juhász Péter azt is közölte, a távolmaradásról egyeztettek a szervezőkkel és a Párbeszéddel, és úgy döntöttek, „a kialakult helyzetben máshogy ünneplünk”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.14.