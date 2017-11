Ismét nyertek L. Simonék

Bár már többször is beszámoltunk arról, hogy a Fidesz-kormány holdudvara, különösen a politikusfeleségek számára mennyire jövedelmező Magyarország európai uniós tagsága, úgy tűnik, a nyertesek sora nem érhet véget. Az unióellenes kormányzati hangulatkeltés, kiváltképp az Állítsuk meg Brüsszelt! propagandakampány ellenére a Fidesz környezetében egyesek egymás után nyerik el a pályázati pénzeket, méghozzá óraműpontossággal.

Ennek egyik példája L. Simon László menesztett kulturális államtitkár feleségének vállalkozása. Az Agárdi Aratrum Kft. október második felében nyert több mint 35 millió forintnyi támogatást az Európai Unió vidékfejlesztési programjából.

A kormányzati pályázati portál adatai szerint az összeget az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című tenderkiíráson nyerte el a társaság, aminek fő célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása. Noha a támogatás területalapú, pályázni kell rá, így bírálóbizottság dönt a pénz sorsáról. A brüsszeli pénz érdekessége, hogy az Agárdi Aratrum Kft. forintra pontosan ugyanezt az összeget tavaly májusban is elnyerte ezen a pályázaton.

Ugyanakkor az erről szóló tájékoztató rejtélyes körülmények közt eltűnt a Miniszterelnökség által üzemeltetett pályázati portálról.

Az ügyben megkerestük L. Simon Lászlót, aki elmondta, semmi köze a felesége cégéhez, így nem tud nyilatkozni a társaság által elnyert összegekről, és egyébként sem ez a munkája. A kormánypárti politikus egyben közölte, hogy hagyjuk békén a nejét, hiszen ő nem közszereplő. Arról is érdeklődni próbáltunk nála, hogy igazak-e a korábbi hírek, hogy a fitneszedzőként dolgozó feleségével közös tulajdonban álló cége, a Simon és Simon Mezőgazdasági Kft. szintén pályázott-e idén, csakúgy mint az Agárdi Aratrum Kft. A politikus erre nem felelt, megköszönte az érdeklődésünket, és bontotta a vonalat. Az utóbbi kérdés egyébként jogos, hiszen a Simon és Simon Mezőgazdasági Kft. tavaly áprilisban 32 millió forintot nyert ugyanezen a pályázaton.

Figyelemre méltó, hogy szintén ebből az uniós támogatásból nyert a trafikbotrányban ismertté vált Horváth István feleségének cége is. A Bikácsi Agrár Kft. 47 millió forintot kasszírozott. E társaság egyedüli tulajdonosa a fideszes politikus angoltanár foglalkozású neje. Nem mellékes, hogy ez a cég trágyatároló építésére is 27 millió forint pályázati pénzt nyert, illetve nemrég számoltunk be róla, hogy 157 millió forint brüsszeli forrás áll a rendelkezésükre, hogy Nagydorogon húsfeldolgozó üzemet építsenek. Az elnyert összegek tehát megközelítik a negyedmilliárd forintot. A politikusfeleségek közt említésre méltó különben Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottsági elnökének neje is, aki szintén tízmilliós nagyságrendben részesült kifizetésben.

De brüsszeli pénz hullott nemrég Tiborcz István és családja ölébe is, méghozzá csaknem 150 millió forint. Orbán Viktor miniszterelnök veje és az ő nővére, Tiborcz Eszter pályázott a pénzre, és nyert. A portál adatai alapján mindketten az unió vidékfejlesztési programjának forrásaiból kapnak pénzt arra, hogy áttérjenek az ökológiai gazdálkodásra. Orbán Ráhel férje, Tiborcz István 35 millió forintban részesül, míg testvére, Eszter ennek az összegnek több mint háromszorosát, 108 millió forintot nyert el erre a célra.

A sor ugyanakkor messze nem ért véget. Az uniós források nagy haszonélvezője a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám is. Mint arról beszámoltunk, az ifjú Matolcsy balatoni bútorgyára a közelmúltban majdnem 600 millió forint európai uniós támogatást nyert el. A támogatás érdekessége, hogy a pénzből egy máig nem érezhető problémára keresi a megoldást a társaság.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.07.