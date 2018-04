Ismét Orbán-interjú lepte el a megyei lapokat

Az ünnepi időszakokhoz hasonlóan a választás előtt egy nappal is ellepte Mészáros Lőrinc helyi lapjait a szokásos Orbán Viktor-interjú. A kérdéseket ezúttal is Csermely Péter, a Mediaworks tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettese, a Magyar Idők korábbi főszerkesztője tette fel. Ismeretes: 2016 karácsonyán egy ilyen, a központból szétküldött szövegbe írtak bele a Fejér Megyei Hírlapnál, ami hazugságvizsgálót is bevető rendőrségi nyomozáshoz, illetve többek elbocsátásához vezetett. A helyi lap akkori főszerkesztője, Zajácz D. Zoltán a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon később kijelentette: „ez egy bértollnok által írt, alákérdezős interjú volt”.

A mostani interjú javára szól, hogy Csermely igyekezett valódi kérdéseket feltenni. Rámutatott például, hogy nincs olyan komolyan vehető politikai erő Magyarországon, amely lebontaná a határkerítést. Orbánnak erre az volt a válasza: „Már mondták az ellenkezőjét is, de sokkal egyszerűbb, ha a tetteik beszélnek helyettük. A kerítés építését mindenki kritizálta és mindenki támadta rajtunk kívül.” A kormányfőnek afelől sincs kétsége, hogy az ellenzéki pártok „heteken belül” elfogadnák „Brüsszel kvótadöntéseit”. Igaz, ilyen döntések jelenleg nincsenek napirenden.

Orbán kijelentette azt is, hogy a júniusi miniszterelnöki csúcstalálkozón „egy olyan javaslat lesz napirenden, amely Magyarország esetében tízezer migráns azonnali befogadását jelentené még az idén, 2018-ban. Emellett előírná, hogy a magyar államnak fejenként kilencmillió forintot kell költenie rájuk. Plusz lehetővé tenné mindegyiküknek a családtagok behozatalát, azaz a családegyesítést”. Az eddigiek alapján sejthető, hogy inkább csak a kormányfő víziójáról van szó, és amennyiben nyerne, diadalittasan térne vissza azzal: megakadályozta a tízezer migráns betelepítéséről szóló, nem létező tervet.

A kormányfő azt mondta, azért nem folytatnak sikerkampányt, nem beszélnek az eredményeikről, „mert ezeket a portékákat már hazavitték az emberek”. Szerinte felesleges mondogatnia az embereknek, hogy van otthonteremtési támogatás, és hogy támogatják a családokat. „Látják” – mondta a miniszterelnök, aki a jelek szerint ezért inkább olyan migránsokkal riogatja bázisát, akiket a magyarok nem látnak.

A kormányfőnek a taktikai szavazásról is egyszerű véleménye volt: „A taktikai szavazás nevű csodafegyver Soros György jelöltjeinek a támogatását célzó program. Ilyen egyszerű, és ezt ki is kell mondani róla.” Az interjú végén a kormányfő attól tartott, hogy a hívei nem fognak elmenni szavazni.

Tizenkét éve egyébként pontosabban megfogalmazta Orbán Viktor, amit most a programjává tett: „Ellenségképet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal.” Igaz, 2006-ban még zavarta ez a taktika.