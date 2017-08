Ismét pert nyert a DK a Felcsút ellen

Ismét pert nyert a Felcsút ellen a Demokratikus Koalíció: a bíróság kimondta, a taó közpénz, ezért ki kell adni, mire költötték – közölte a párt.

A DK ismertette: több mint egy éve pereskednek azért, hogy megtudják, mire költi Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc klubja az adóforintokat. A most érintett időszakról elsőfokú döntés született, a Székesfehérvári Törvényszék hozta meg. Ez két időszakra vonatkozik: 2011 júliusától 2012 decemberéig, valamint 2015 novemberétől 2017 februárjáig. A két időszak közti intervallumot érintően korábban a Fővárosi Ítélőtábla ugyanolyan döntést hozott, mint amilyen most született, de ott már másodfokon. A bíróság ahogy korábban, most is kimondta: mivel az állam egy bevételi forrásáról mondott le, a taó közvetett állami támogatás, tehát közpénz – olvasható a közleményben.

A párt azt írta, felszólítják Orbán Viktort: „ne titkolózzon, és ne bújjon az ügyvédei mögé, hanem teljesítse a bírósági döntést. Az embereknek joguk van tudni, hogy kaptak-e a Felcsúthoz jutott közpénzekből Mészáros Lőrinc vagy az Orbán család vállalkozásai.”

A felcsúti eljárás mellett a DK számos másik adatkikérési pert is folytat a futballklubok ellen. „Tudni akarjuk, hogy mire költötték azt a közpénzt, amit az oktatásra és az egészségügyre kellett volna fordítani. A DK azért is üdvözli a bíróság döntését, mert ezek az adatok fontosak lehetnek a 2018 utáni felelősségre vonásnál” – fűzték hozzá.

Földi Judit, a Gyurcsány-párt elnökségi tagja kiemelte, reményeik szerint két héten belül megkapják a dokumentumokat, és sajtónyilvánosságra fogják őket hozni. „Felháborító, hogy mennyire nem törvénykövető a miniszterelnök és baráti köre. Hiába van már egy másodfokú perünk ellenük, nem hajlandók kiadni ezeket a dokumentumokat, gyaníthatóan azért, mert titkolnak valamit” – jelentette ki.