Itt a bejelentés: két Airbust vesz a Magyar Honvédség

Két A319-es Airbust vesz a Magyar Honvédség – jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. A beszerzési árról a politikus annyit mondott, ez a típus újonnan 70-80 millió euróba kerül, de a nyolc-kilenc éves gépeket az ár kevesebb mint feléért sikerült megvenni.

Benkő Tibor vezérkari főnök megjegyezte: kedvező ár-érték arányban sikerült beszerezni a repülőket. A beszerzési összeg nemcsak a gépeket, hanem a pilóták, valamint a technikai személyzet kiképzését, felkészítését és a kecskeméti repülőtér üzemeltetési feltételeinek megteremtését is fedezi – hangzott el. A vezérkari főnök elmondta: az Airbusok többcélú katonai feladat ellátására alkalmas csapatszállító repülőgépek.

A Magyar Nemzet múlt szerdán írta meg, hogy információi szerint rövidesen hivatalosan is bejelentik, többfunkciós kormánygépeket szerez be a honvédség számára az Orbán-kabinet. Egy kormányzati forrásunk akkor úgy reagált, hogy „katonai szállítógépeket veszünk, nem kormánygépeket”. További konkrétumok közlése nélkül leszögezte, a gépek honvédségi lajstromba kerülnek, a beszerzést a honvédelmi költségvetésből finanszírozzák. „Az ügy végére még az idén pont kerül, az új gépeket jövő tavasszal bemutatjuk a nyilvánosságnak” – szólt a tájékoztatás. Akkor arról is beszámoltunk, hogy a szóban forgó legalább két Airbus a nemrég csődbe ment Air Berlin tulajdonában volt.

A szóhasználat körüli vita egyébként nem új keletű. Egy éve, amikor először írtunk hosszabb cikket a gépek beszerzéséről – már akkor a népszerű Airbus utasszállítógép-családot jelöltük meg valószínű lehetőségként –, a honvédség egyik vezetője arra kérte lapunkat, hogy kerüljük a kormánygép kifejezést. A döntéshozók Magyarországon ugyanis félnek ettől a szótól, és a tábornok attól tartott, ha emiatt elvesztik a politikusok támogatását, végül ismét meghiúsul a nemzeti légi szállítási képesség helyreállítása.

Az első gépet a csehországi Ostravában lencsevégre is kapta szombaton egy helyi amatőr repülőgép-figyelő (szpotter), aki Centaureax név alatt posztolta „fogását” a Facebook közösségi oldalon.