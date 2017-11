Itt a Fidesz 106 egyéni jelöltje: akad egy pár meglepetés

Lényegében készen van a Fidesz–KDNP egyéni képviselő-jelöltjeinek listája, napokon belül dönthet róla a Kövér László vezette országos választmány is. A 168 Óra megszerezte a Fidesz egyéni jelöltlistáját, melyből kiderül: Rogán Antal nem indul egyéniben, de még nincs jelölt a helyére. Lázár János és Kósa Lajos a szokott helyen próbálkozik, Németh Szilárd újra megmérettetheti magát Csepelen. Több vesztes fideszes meglepő módon újabb esélyt kap, Erzsébetvárosban pedig Orbán Ráhel jogi képviselője indul.

Az utolsó napokban is vannak azonban még nyitott egyéni körzetek. Sőt: az Inforádiónak Gulyás Gergely frakcióvezető – aki a fővárosi XII. kerületben, Budapest 3-as választókerületben, a rendszerváltás óta biztosan hozott körzetben lesz egyéni jelölt Fónagy János helyett – maga is azt mondta: több helyen nincs még döntés, noha a 106 választókerületet felölelő lista nagyja szerinte nem okoz majd meglepetést senkinek.

Sok választókerületben a 2014-es győztes indulhat újra. Ám néhány körzetben újabb esélyt kap egy korábbi vesztes, illetve olyan jelölt, akinek kínos ügyei voltak az elmúlt években. Azt a nyáron már az Atv.hu és a Heti Válasz is megírta, hogy míg Mengyi Rolandot Tiszaújvároson semmiképp, addig Simonka Györgyöt Orosházán újrajelöli a Fidesz a kínos ügyei ellenére.

Nem indul a vesztes Papcsák Ferenc, aki megmarad a jegybanki megbízatásánál, így a budapesti 8-as választókerületben Jelen Tamás, korábbi XI. kerületi alpolgármester száll harcba Zuglóban.

Kocsis Máté józsefvárosi polgármester – mint időközben bebizonyosodott – elindul egyéniben a budapesti 06-os számú választókerületben, azaz a VIII-IX. kerületben.

Óbudán, a budapesti 10-es választókerületben újra próbálkozhat Menczer Erzsébet, aki 2014-ben maradt alul a baloldallal szemben.

Hiába kapott ki korábban Hiller Istvántól Földesi Gyula, újra próbálkozhat Pesterzsébeten.

György Istvánnak 2002-ben és 2006-ban sem sikerült hoznia a X. kerületet, amelyek polgármestere volt 1990 és 2002 között, azóta csak listákban bízhatott. Mindezek ellenére újrázhat a Fidesz jelöltjeként jövőre is.

A 2014-ben elvesztett Újpesten óriási kampányt folytat a fideszes kerületi alpolgármester a jelöltségért. Februárban tette le hivatali esküjét a IV. kerületben Zsigmond Barna Pál, aki az elmúlt hat évben Magyarország csíkszeredai főkonzulja volt.

A szocialista Botka László fellegvára is bukott körzet a Fidesz számára: Szegeden az ötszörös kenuvilágbajnok Bohács Zsolt maradt alul az MSZP-vel szemben 2014-ben, aki most nem is indul, de nem is nagyon akadt jelentkező.

A bűnszövetkezetben elkövetett költségvetési csalás vádjával eljárás alatt álló Voldemortként elhíresült Mengyi Roland helyett Koncz Ferenc szerencsi polgármestert indítják Tiszaújvárosban.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01-es választókerület egyéni indulója.

A korábbi híresztelések ellenére is kiskunfélegyházi jelölt maradt Lezsák Sándor, aki ugyan jövőre betölti 69. életévét, ám láthatóan hónapok óta keményen kampányol a Bács-Kiskun megyei 04-es körzetben.

Vácon jövőre már a szintén KDNP-s Rétvári Bence indul, míg az itt korábban induló Harrach Péter csak a listán kaphat helyet.