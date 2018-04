Izraeli magánhírszerző cég állhat a civil szervezetek lejáratása mögött

Szövevényes ügyet rekonstruált hangfelvételek és levelezések alapján az Index. A portál szerint egy izraeli hátterű, illegális titkosszolgálati módszereket is alkalmazó, jórészt exkémekből álló privát biztonsági cég emberei dolgozhattak rá azokra a civilekre, akikben az a közös, hogy mindegyikükre ellenségként tekint az Orbán-kormány.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A magukat nem létező cégek munkatársainak kiadó személyek kamutelefonszámokkal, kamuhonlapokkal és kamutörténetekkel próbáltak terhelő információkat kiszedni mások mellett a Migration Aidből. A gyanús idegenekről szóló történetekben az a közös, hogy az álnéven bemutatkozó személyek megbízói ismeretlenek, de a külföldi végrehajtók által titokban rögzített beszélgetésekre hivatkozva jelentek meg leleplezőnek szánt cikkek a kormánypárti lapokban, hogy aztán a Fidesz is ezzel támadhassa a civileket.

A portál egy, a birtokába került titkosszolgálati jegyzőkönyv alapján arról számolt be, hogy a Migration Aid elleni akcióról a magyar kémelhárítás is tudott. Miután Siewert Andrást megkereste egy számára gyanús személy, aki Grigori Alexsandrov néven mutatkozott be, az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz fordult. Korábban a szervezet vezetője azt mondta, hogy feltehetően egy külföldi titkosszolgálathoz köthető személyek a magyar kormánypártok megbízásából próbálták kompromittálni, illegális tevékenységbe bevonni őket, hogy ezzel járassák le a menedékkérőket segítő szervezetet, sőt, ellenzéki képviselőket is.

Az Alexsandrovval folytatott januári beszélgetést a Migration Aid is rögzítette. Az Index szerint a hangfelvételből kiderül, hogy a férfi valamiféle illegális tevékenység felé terelte volna a Migration Aidet: olyan mondatokat próbált kiprovokálni a civil szervezet vezetőjéből, amit később felhasználhat ellenük. A gyanús idegen elmondta, hogy van egy olyan technológiai megoldásuk, amellyel adatokat lehet gyűjteni a menekültekről, például ujjlenyomatot, ezzel pedig adatbázist építeni. Alexandrov utalt arra, hogy mindezt a kormány tudta nélkül is meg lehet csinálni. Amikor a gyanús idegen többször visszatért az adatbázis kérdésére, akkor Siewerték azt hazudták nekik, hogy van egy Excel-táblázatuk, amire építeni lehet – csakhogy ilyen adatbázisuk valójában nincs.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Februárban egy újabb találkozóra is elutazott Siewert, az Index szerint erről a találkozóról is tudomása volt a magyar elhárításnak. Ekkor már arról beszélt Alexandrov, hogy a cégük rendelkezésére áll a technológia, és szeretnék, ha ezt a hardvert Siewerték használnák. Ez után a találkozó után fel is szívódtak az ismeretlen idegenek.

Ám a portál szerint csak a célpontok egyike volt Siewert András és a Migration Aid. A portál cikkében szóba kerül a New Yorkban élő Tracie Ahern is, akit szintén megkerestek. Ahern korábban a Soros Fund Management pénzügyi vezetőjeként dolgozott.

Az ügy érdekessége, hogy Bayer Zsolt, a Fidesz publicistája egy cikket írt arról a Magyar Időkben, hogy egy „beépített oknyomozó újságíró” információkat adott át neki a Migration Aidről, ám a hozzá került felvételt valójában a magánhírszerző cég emberei rögzítették.

De nemcsak erről írt cikket Bayer Zsolt, hanem több más hasonló ügyről is, egyet pedig a Jerusalem Post közölt. Sok célszemélyben ekkor állt össze a kép, hogy a különféle megkeresések és találkozók között összefüggés lehet.

További részletek az Index cikkében olvashatók.