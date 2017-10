Jancsó Andrea: Ferencvárosban legalizált korrupció zajlik

Bácskai János polgármester bosszújának tartja Jancsó Andrea önkormányzati képviselő, hogy a ferencvárosi képviselő-testület múlt heti döntése után kizárták őt és Baranyi Krisztinát (Együtt) a városfejlesztési bizottságból. A két politikus ugyanis az elmúlt hónapokban számtalan visszás ügyet derített fel: Jancsó Andrea adatkérései nyomán számoltunk be például a kerületi önkormányzati lakásokkal kapcsolatos botrányról, míg Baranyi Krisztina volt az, aki felhívta a figyelmet a helyi parkolási ügyre, és eredményt ért el az Illatos úti környezetszennyezés elleni harcban.

Úgy indokolta a bizottságból való visszahívást a kerület vezetése, hogy a két politikus rendszeresen a sajtóhoz fordult, amikor gyanús üggyel találkoztak, és mindezt – állításuk szerint – hamis információkkal tették. – A képviselő-testület nem a sajtó által kiszivárogtatásnak tekintett tevékenységet tartotta elfogadhatatlannak, hanem a csúsztatáson, információk elferdítésén alapuló, az önkormányzat szándékos lejáratására törekvő sajtóhadjáratot – írta lapunknak az önkormányzat.

– Állításaimat minden esetben bizonyítékokra, például közérdekűadat-igénylésekre kapott válaszokra, határozatokra alapoztam. Könnyebb azt mondaniuk, hogy féligazságokat állítok, mint hogy vállalják a felelősséget – reagált a kerületi vezetés álláspontjára Jancsó Andrea. Egyébként az ügyek megalapozottságát a hivatalos dokumentumok mellett az is jelzi, hogy az ügyészség nyomozást rendelt el hűtlen kezelés gyanújával. A kerület lapunknak azt hangsúlyozta, nem történt törvénysértés, ám Jancsó Andrea szerint ez csak a „legalizált korrupció” eredménye lehet. – Olyan jogszabályok vannak érvényben, amelyek lehetővé teszik a visszaéléseket – fogalmazott.

Kitérnek a kizárásról szóló kerületi indoklásban arra is, hogy a két politikus semmibe vette a helyi „több évtizedes politikai szokásjogon alapuló kultúrát”, és „a konstruktív együttműködést hirtelen felváltotta a rémhírterjesztés”. Ez Jancsó Andrea szerint arra utalhat, hogy ők nem vettek részt abban a színjátékban, amely a kerületi döntéseket megelőzte. Baranyi Krisztina számtalan alkalommal felszólalt az üléseken, de csak lehazugozták és leostobázták – állította az LMP-s képviselő. Ezzel indokolta azt is, hogy a sajtóhoz fordult, szerinte ugyanis az intézményi kereteken belül soha nem kapott érdemi válaszokat. Úgy vélte, a színjátéknak részesei a szocialista ellenzéki képviselők is, akik egyébként tartózkodtak a két politikus kizárásáról szóló szavazáson, mert – mint mondták – „nem akartak részt venni ebben a kutyakomédiában”. – Nem számítottam másra tőlük – kommentálta a voksolást Jancsó Andrea, aki szerint ha igazságtalanul éri támadás az ellenzéket, akkor össze kellene zárni.

Az LMP-s képviselő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a döntés nem rettenti el. – Lehet, hosszabb időbe telik, mire megkapjuk kérdéseinkre a választ, de folytatjuk a munkánkat – mondta. A kizárás valóban csak időhúzásra lehet elég, a két politikus ugyanis továbbra is önkormányzati képviselő marad, felszólalhat az üléseken, betekinthet a jegyzőkönyvekbe, sőt részt vehet még a bizottsági üléseken is. Hátrányuk – a fizetéscsökkenésen túl – leginkább abból adódhat, hogy feltett kérdéseikre lassabban kaphatnak majd válaszokat. A folytatást egyébként olyannyira komolyan gondolja Jancsó Andrea, hogy lapunk kérdésére elmondta, azt sem tartja kizártnak, hogy indul a következő polgármester-választáson.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.11.