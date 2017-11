„Járjon Tarlós István csak egy napig tolószékkel!”

„Életemben először utazom a 3-as metrón. Hogy miért? Mert eddig segítség nélkül le sem tudtam ide jutni, feljönni pedig szinte lehetetlen” – mesélte a Katalin, aki kerekesszékesként már évtizedek óta bajlódik a fővárosi tömegközlekedéssel. Ennyiből is egyértelmű, hogy miért jött el a Teljes értékű metrót című földalatti tüntetésre, ahol a résztvevők a 3-as vonalának teljes akadálymentesítését követelték.

Az akcióhoz 30 jogvédő csoport és több mint száz érintett csatlakozott. Hétfő délután tolószékes, elektromos kocsis tüntetők töltötték meg a lifttel is megközelíthető kőbánya-kispesti metróállomást. Persze, ide sem egyszerű eljutni: négy megkérdezett közül hárman azt mondták lapunknak, hogy autóval érkeztek a helyszínre, felszíni közlekedéssel csak több átszállással, egy óra alatt tudtak volna átjutni a belvárosból.

A felvonulást tucatnyi rendőr és szekuritis biztosította. Tudjuk, hogy nagyon veszélyesek vagyunk – szúrta oda nekik egy tüntető, miközben némi segítséggel felszállt a hetven milliárd forintból felújított régi-új orosz metrószerelvények egyikére.

A résztvevők a Kökiről a Ferenciek terére, a demonstráció bejelentett helyszínére metróztak, ahol fellépett a Nem adom fel-együttes is.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A helyszín-választás szimbolikus volt, hiszen a kerekesszékek számára ez a megálló igazi zsákutca: mozgólépcső nincs, nem tudnak feljutni az aluljáró szintig sem, hiába várná ott őket már egy elegáns üveglift is.

Egyszerű okból vagyok itt: be szeretnék jutni a munkahelyemre

– magyarázta a megmozdulást szervező Csángó Dániel, hogy miért foglalták el a Ferenciek terét.

A kerekesszékesek számára a csak a Kőbánya-Kispest és az Árpád híd megálló elérhető a 3-as vonalán Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A mozgássérült egyetemi tanár saját példáján keresztül mutatta be a kerekesszékesek napi nehézségeit: munkanapokon Árpád híd és az Ecseri út között, de csak az út elejét tudja támogatás nélkül megtenni. Az Ecserinél két jó erőben lévő ember kell felcipelje a 30 méteres lépcsősoron, és ha elektromos kocsija lenne, még erre sem számíthatna.

A segítségre várni kell, és nem mindig érkezik időben. Ezt a kiszolgáltatottságot nem csak a kerekesszékesek, de a babakocsis kismamák, idősek is nap mint nap megtapasztalhatják a 3-as metró vonalán, ahol 20 megálló közül jelenleg csak a Köki és az Árpád híd számít mindenki számára elérhetőnek.

A tervezett nagy felújítás után ez a szám nyolcra bővülne, de a tüntetők nem érik be ennyivel: „Azt akarjuk, hogy ne lehessen ma Magyarországon felújítani egy metrót teljes akadálymentesítés nélkül” – mondta Csángó, aki többször is hangsúlyozta, hogy a tüntetés mögött nincs politikai szándék, nem állnak mögöttük pártok. A politika azért így is megtalálta számítását a rendezvényen: feltűnt Molnár Csaba, a Fővárosi Közgyűlés szocialista képviselője, Juhász Péter, az Együtt elnöke pedig kolléganőjével élő Facebook-közvetítéssel jelentkezett be a tüntetésről.

A tüntetésen a főpolgármester is kapott néhány csípős üzenetet. Persze, meg is dolgozott értük: nehéz eldönteni, hogy Tarlós István a végsőkig cinikus vagy csupán érzéketlen volt, amikor a 3-as metró akadálymentesítése kapcsán arról beszélt, hogy „Nem volt rá elég pénz, de alapból is alig használják mozgássérültek a metrót” . Mintha nem éppen az akadálymentesítés hiánya tartaná távol a metrótól a az érintetteket.

Tarlós Istvánnak üzenném, hogy üljön tolószékbe csak egyetlen napra, és járjon úgy a városban, mielőtt megszólal

– üzente lapunkon keresztül egy felháborodott mozgássérült asszony.

A jelenlévők többsége azonban nem politizált: csak szabadon szeretnének közlekedni Budapesten, anélkül, hogy állapotuk miatt folyamatosan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.

Fenyvesi Zoltán mozgássérült színész Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az átlagos járókelőnek fel sem tűnő problémákról mesélt kérdésünkre Fenyvesi Zoltán, a Tiszta szívvel című akciófilm főszereplője is, aki szintén eljött a rendezvényre.

„Metróval csak tíz perc lenne a Deák és az Árpád híd közötti út, de én 40 perc alatt, több buszos átszállással teszem meg. Ráadásul az időjárás is megnehezíti a helyzetünket: gondoljon bele, milyen a januári mínuszokban negyedórát várni egy megállóban, amíg befut következő alacsonypadlós busz vagy villamos” – mondta a mozgássérült színész.