Javított a Jobbik a támogatottságán, a Fideszé és szocialistáké stagnál

Valamennyivel többen támogatják a Jobbikot, a Fideszt és az MSZP-t pedig ugyanannyian, mint decemberben – derül ki a Závecz Research felméréséből, amelyből a Hvg közöl adatokat.

A közvélemény-kutatás szerint az elmúlt egy hónapban a pártok megnyilvánulásai szinte egyáltalán nem befolyásolták a politikai erőviszonyokat.

Mint írják, a Fidesznek nem változott a támogatottsága, a választók 33 százaléka áll mögöttük. A Jobbik visszaesése megállt, egy kicsivel nőtt is a tábora: 9-ről 10 százalékra. Az MSZP támogatóinak aránya harmadik hónapja nem mozdul, ezúttal is 8 százalék. Továbbra is nagyjából azonos méretű a DK és az LMP tábora, előbbinek 5 százalékos volt s maradt a támogatottsága, utóbbinak – egy százalékpontot veszítve – 4 százalékos. A Momentum 2 százalékon áll, az Együtt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Liberálisok 1-1 százalékosak.

A választói aktivitás alacsony, a választópolgároknak csupán a 45 százaléka jelezte, hogy elmenne voksolni, azonban a társadalom egyes csoportjaiban látványos eltéréseket lehet tapasztalni. A legaktívabbak a fővárosiak és a diplomások: 59, illetve 54 százalékuk állítja, hogy biztosan szavazni fog. A passzivitás leginkább a harminc év alatti fiataloknál érzékelhető, összesen 37 százalékuk tekinti magát biztos szavazónak. Átlag alatti a választások iránti érdeklődés az alapfokú végzettségűek, a falusiak és a nők körében is.