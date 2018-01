Jézus szavaira hivatkozva támadja egyetemi kollégája Mellár Tamást

Nyílt levélben támadja Mellár Tamást egyetemi kollégája, Kellermayer Miklós pécsi professzor.

Ebben egyebek mellett kiemeli: „Krisztus intelme az egyetemi tanárokra fokozottan is érvényes: »Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.«” (Mk 9,42).

Azt írja, „Az eddigi életed, korábbi beszédeid, keresztényi megnyilvánulásaid alapján és az alapján is, hogy annak az egyetemnek vagy professzora, aminek én is, a mostani szavaidat, a mostani tetteidet nem tudom másnak ítélni, mint megbotránkoztatásnak, amiért közös hitünk szerint még máshol is felelned kell!”

A nyílt levél teljes terjedelmében a Bama.hu-n olvasható.

Ismeretes, Pécsett egymás után léptek vissza az ellenzéki indulók Mellár Tamás javára. Még az MSZP frakcióvezetője sem indul el a kerületben, hogy a független jelöltnek legyen esélye nyerni a Fidesz ellen.

Kedd délután a Zoom.hu arról írt, hogy az előzetes várakozásokkal szemben a Jobbik és az LMP sem támogatja a közgazdász professzor indulását az országgyűlési választásokon. Az értesülést Mellár Tamás is megerősítette.