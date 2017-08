Jobban félünk a migránsoktól, mint a valódi terroristáktól

A magyar ember jobban fél a bevándorlóktól, mint az Iszlám Államtól vagy a globális felmelegedéstől – derül ki a Pew Research friss kutatásából. A washingtoni think tank most megjelent felmérése az egyes nemzetek állampolgárainak biztonságérzetét vizsgálta, összesítésük szerint pedig Magyarországon a nemzetközi trendektől eltérő félelmek dominálnak. Az eredmények szerint jellemzően az emberek többsége az Iszlám Állam miatt aggódik. A harmincnyolc országban megkérdezettek 62 százaléka a muszlim fundamentalista terrorszervezetet tartja a leginkább fenyegető jelenségnek, ezt követi a klímaváltozás 61 százalékkal. A megkérdezettek 51 százaléka fél a kibertámadásoktól és a világgazdaság ingatag állapotától, s csak ez után, ötödik helyen végzett a migránshullámtól való rettegés. Az Egyesült Államok hatalmának túlzott növekedését a válaszadók 35 százaléka tartja veszélyesnek, de Oroszország és Kína törekvései is szemet szúrnak, tőlük a megkérdezettek 31 százaléka fél.

Másként látja azonban a világot az átlagos magyar ember. Ahogyan arra a Pew Research összefoglalója is felhívja a figyelmet, mi vagyunk az egyetlen társadalom a vizsgálatba bevontak között, ahol a menekültektől való félelem az első 66 százalékkal. Utána következik az Iszlám Állam, őket a megkérdezettek 64 százaléka tartja veszélyesnek, majd a klímaváltozás jön. Rezonál a kormánykommunikációra továbbá, hogy a környező országokhoz képest Oroszország nálunk kevéssé minősül aggasztó jelenségnek. Magyarországon a megkérdezettek 26 százaléka tart Moszkvától, míg Lengyelországban ez a szám 65 százalék, európai összesítésben pedig 41 százalék. A magyarok az átlagosnál jobban bíznak Kínában is – nálunk a megkérdezettek 26 százaléka tartja aggasztónak a kínaiak gazdasági erejének megnövekedését, pedig az európai adat 30, a globális átlag pedig 31 százalék.