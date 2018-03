Jobban járt, aki kihagyta a buliból az Eliost

Sokkal jobban járt pénzügyileg több olyan település is, amely nem az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz egykoron köthető Elios Innovatív Zrt.-vel végeztette el a közvilágítás korszerűsítését. Jó példa erre Kozármisleny esete.

Bíró Károly, a település független polgármestere a 2016-os fejlesztésről lapunknak elmondta, bár az Elios is megkereste őket, egy pécsi cég nagyjából ötven százalékkal olcsóbban dolgozott. A városnak a befektetés így hat év alatt térülhet meg, míg az Elios ajánlata alapján Kozármislenyben is tizenhárom-tizennégy év alatt térült volna meg a fejlesztés.

Kozármislenyben 900 lámpát cseréltek ki, egy lámpatest fajlagos költsége nettó 65 ezer forint körül volt, a projekt nettó 60 millióba került. A fejlesztéshez szükséges forrást itt is hitelből fedezték, egy lízingkonstrukciót választottak, és az energiamegtakarításból származó pénzből fizetik havonta a bérleti díjat.

Mint Bíró fogalmazott, a lízing hat évre szól, utána a kozármislenyi önkormányzat tulajdonába kerül a rendszer. A lényeg azonban az, hogy nem kaptak sem európai uniós, sem állami támogatást, „kölcsönt” kellett felvenniük, de mindössze hat év alatt a megtakarításból kifizetik a teljes fejlesztést. A LED-lámpák garantált élettartama tizenöt év. Bíró szerint nem fideszes városként kénytelenek voltak megkeresni a leggazdaságosabb konstrukciót, míg mások várják az állami támogatást és cserébe a méregdrága kivitelezőket. És még valami, ami szintén fontos szempont: Kozármislenyben nincs panasz a rendszerre.

Az Eliost közvilágítás-korszerűsítéssel megbízó városok egy része uniós támogatást nyert el a fejlesztésre, sőt többüknek a kormány fizette a szükséges önerőt is. Más helyek azonban – így például Pécs is – saját erőből és hitelből finanszírozták a modernizálást. Pécsett 2014–2015-ben zajlott a munka, kilencszázmillióba került a fejlesztés, amelyet 855 milliós hitelből fedeztek, és kifizették a beruházási összeg áfatartalmát is, körülbelül 243 millió forintot. A hitel futamidejére további körülbelül 360 millió forintos kamatteher is lesz, a teljes konstrukció tehát másfél milliárd forintba került. A megtérülési idő nagyjából tizenegy év lesz. Pécsett 7023 lámpát cseréltek ki, ez darabonként nettó 128 ezer forint körül van, tehát kétszer annyiba kerül egy lámpa, mint Kozármislenyben. Több más magyar városban az Elios fajlagosan még ennél is drágábban dolgozott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.19.