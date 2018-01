A Jobbik és a DK is bírálta a kormány „nemzeti áttelepítési programját”

A Jobbik azzal vádolja a kormányt, hogy egy „nemzeti áttelepítési programot” hajt végre, adta hírül az MTI.

Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján bírálta, hogy a kormányfő nem vett részt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen, hogy „megmagyarázza a megmagyarázhatatlant”.

Szerinte a kormány egy önkéntes programot hajt végre, amitől nem sajnálja a költségvetési forrásokat. A közelmúltban egyebek mellett 82,5 millió forintot különítettek el migránsok lakhatására és egy 70 milliós belügyminisztériumi keretből 39 milliót családegyesítések támogatására – mondta a jobbikos politikus, aki arcátlannak nevezte, hogy közben magyar fiatalok 100 ezrei kényszerülnek külföldre bérlakásprogram híján.

Pártja programjában zéró tolerancia szerepel a migráció minden formájával szemben, és céljuk az önálló határőrség visszaállítása – erősítette meg Z. Kárpát Dániel.

Az alelnököt kérdezték arról, hogy a Fidesz új plakátján Vona Gábor is feltűnik Soros György és más ellenzéki vezetők társaságában, jelezve: együtt bontanák le a határzárat. Ezt ócska hazudozásnak minősítette, hozzátéve: ha a Jobbik elnökétől bárki talál egy fél mondatot, ami arra utal, hogy pártja kerítést bontana, megtapsolja. Ez lehetetlen – mondta.

Z. Kárpát Dánielt faggatták arról, hogy sajtóhírek szerint Vona Gábor korábbi törökországi látogatásán azt vetette fel, hogy kilépne az unióból és „valódi testvéreivel, a törökökkel fogna össze”. Közölte: egy kormányzásra készülő vezető politikus minden nagyhatalommal konszenzuális viszonyra próbál törekedni; az, hogy török egyetemisták előtt előadást tart, az „ne verje már ki a biztosítékot”. Sajtóorgánumok, amelyek a szó szerint elhangzott szöveget meghamisítják – tette hozzá.

A kormány újabb hazugsága lepleződött le – írta a Demokratikus Koalíció (DK) és a Szolidaritás közös közleményében Vadai Ágnes, a DK alelnöke kimondatlanul is kedd reggel megjelent cikkünk információira hivatkozva.

Amint a Magyar Nemzet munkatársa beszámolt róla, „nemzeti áttelepítési program” is futott a közelmúltban Magyarországon, amelynek megvalósítására egy vállalkozás 80,3 millió forintot nyert el. A Belügyialapok.hu szakportál szerint a Kalunba Nonprofit Kft.-nek 2015-ben ítélték meg a támogatást, egy évvel később pedig az áttelepítési program értékelésére további közel egymillió forintot adtak.

A DK és a Szolidaritás az esettel kapcsolatban azt írta, hogy „illegális bevándorlók betelepítése” ellen uszít a kormánypropaganda, holott a két szervezet szerint nem bevándorlókról, hanem menekülőkről van szó, és nem befogadni kell őket, csupán a kérelmüket elbírálni. Eközben tavaly 1300 ilyen kérelmező meg is kapta a menekültstátuszt – nagy többségük azóta már távozott is az EU más tagországaiba. Most pedig kiderült, hogy 2015-ben a kormány húsz – másutt már menedékjogot kapott, Magyarországon tehát bevándorlónak számító – szíriait be is telepített – tartalmazza közleményük, amely így folytatódik:

„A DK és a Szolidaritás fölháborítónak tartja a közpénzek milliárdjaiért folyó hazug kampányt, ami gyűlölettel mérgezi az ország lakóinak lelkét. A menekültek és befogadottak itt voltak, vannak velünk együtt, és semmi nem történt a Fidesz vizionálta szörnyűségekből. Nem követtek el tömeggyilkos merényletet, nem erőszakoltak meg nőket, nem hoztak létre no-go zónákat, és nem iszlamizálták Magyarországot.

Mélyen hallgat viszont a kormány a letelepedési kötvénnyel befogadott húszezer külföldiről, a nyugdíjcsalás keretében Magyarországon állandó lakcímet létesített 26 ezer ukrán állampolgárról és az egyszerűsített letelepedéssel visszaélve hamis papírokkal magyar állampolgárságot szerzett több ezer bűnözőről.”

„A hazugságlufi, melynek egyedüli célja a félelem és a rettegés elültetése volt, kipukkadt” – írják. „A kormányváltás után ezért is felelniük kell majd” – teszi hozzá a DK és a Szolidaritás közleménye.