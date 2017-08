Jobbik: Bűncselekmény lehet a nyugdíjasok hívogatása

Alig jelentette be a Fidesz hétfőn, hogy „tájékoztató kampányt” indít Vona Gábor Jobbik-elnök állítólag a nyugdíjasokat sértő szavairól, már csörögni is kezdtek a telefonok. Megcsörrent Varga-Damm Andrea jobbikos képviselőjelöltnél is, aki a Facebookon számolt be arról, hogy a nyugdíjas édesanyja nevén lévő telefonon hívta fel egy férfihang, aki a Fidesz nevében jelentkezett, és „teljesen megváltoztatva” idézte Vona bejegyzését, ezzel „hülyíti a nyugdíjasokat”.

Hasonló hívásokról számolt be több olvasónk, illetve munkatársaink családtagjai. A jogász végzettségű jobbikos politikusnak azonban leginkább az tűnt fel, hogy vajon honnan tudja a Fidesz a nyugdíjasok telefonszámát, illetve „milyen eljárás eredményeként azonosították be nyugdíjasként a telefonszámok előfizetőit?” Varga-Damm Andrea szerint ez egyértelműen bűncselekmény (személyes adattal visszaélést követ el, aki jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel – a szerk.), ezért megkeresi a szolgáltatót, a Fideszt és a nyugdíjbiztosítót is.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már többször is küldött levelet kifejezetten a nyugdíjasoknak, azokat azonban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság küldte ki, amely természetesen rendelkezik a nyugdíjasok teljes adatbázisával. Most azonban

egy párt hívogatja a nyugdíjas polgárokat, amely nyilván nem rendelkezhet ilyen teljes adatbázissal,

és kérdéses, hogy milyen legális úton juthat hozzá. Az ügyben a Magyar Nemzet megkereste a nyugdíjbiztosítót, amint választ kapunk, közöljük.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) elnöke a Magyar Nemzetnek a konkrét ügy ismerete nélkül, általánosságban csak annyit mondott, hogy törvényes lehet egy ilyen adatbázis létezése, ha a párt a saját szimpatizánsaitól hozzájárulást kapott, hogy adataikat kezelje. Egy ilyen szimpatizánslista tartalmazhat olyan adatokat is – életkor vagy foglalkozás – amely alapján nyugdíjasként lehet beazonosítani valakit.

Varga-Damm politikusi oldalán mindenesetre arra biztatja a telefonhívásokat kapó nyugdíjasokat, hogy egy

formalevél segítségével keressék meg a telefonszolgáltatót, és kérdezzék meg, szerepelnek-e nyilvántartásban, mint nyugdíjasok, a telefonszámukkal együtt.

Ugyancsak azt ajánlja, forduljanak az érintettek panasszal a NAIH-hoz, ha sérelmesnek tartják, hogy egy ilyen adatbázisban szerepelnek az adataik.

Hogyan kezdődött?

A Jobbik elnöke az Orbán Viktort a Tusványoson kifütyülő nő megrángatását látva tette közzé Facebook-bejegyzését. Ebben többek között azt írta: „az ott álló viktoriánus nyugdíjasokon eluralkodott a lincshangulat”. Vona a konkrét esetről, Fidesz-rajongó és gyűlölködő nyugdíjasokról írt, illetve arról értekezett, hogy egy utcafórumán „szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas”.

Mint írta, „húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt”. Miután a Fidesz és az Orbán Viktor miniszterelnök vezette Idősek Tanácsa is bocsánatkérésre szólította fel, úgy reagált, hogy „Orbán Viktornak kell bocsánatot kérnie a tisztességes, józanul és kulturáltan gondolkozó, viselkedni képes nyugdíjasoktól, és

Orbán Viktor felelőssége az, hogy a fideszes nyugdíjasok azon törpe kisebbségét visszafogja, amely nem tud viselkedni a kormányzati hergelése nyomán”.

A Fidesz és a kormánypárti média azóta is napirenden tartja ezt, úgy állítva be, hogy Vona általában a nyugdíjasokat sértette meg, és nem hajlandó ezért bocsánatot kérni. Vona Gábor a Jobbik augusztus 20-i rendezvényén beszélt a posztról és utóéletéről. Mint fogalmazott, ha hibát követ el, hajlandó bocsánatot kérni. Azt mondta: bocsánatot kér a nyugdíjasoktól, de a Fidesz nevében, a Fidesz helyett, amiért manipulálja, hamis hírekkel, csúsztatásokkal hecceli, egymás ellen fordítja őket.