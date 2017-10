Jobbik: Dátumokat manipulált az Állami Számvevőszék

Dátumokat manipulált az Állami Számvevőszék a Jobbik gazdálkodását vizsgáló eljárásban – mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában a párt képviselőjelöltje.

Varga-Damm Andrea szerint az ÁSZ az ügyészségnek elküldött feljelentésben is hamis adatokat közölhetett. A politikus elmondta: a számvevőszék hamarabb jelentette fel a Jobbikot az ügyészségen, mint hogy a párt megismerhette volna az ellenőrzés részleteit. Az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségét is a határidő előtt állították le – tette hozzá.

„Ezt az ellenőrzési programot október 3-án kapta meg a párt, amely kézbesítése előtt nem is tud késedelembe esni, hiszen az ellenőrzési program határozza meg azokat a konkrét feladatokat, hogy mit kérnek, ehhez képest a feljelentés már előbb elment az ügyészségre, mint hogy az ellenőrzési programot megkapták” – fogalmazott.

Emlékezetes, a Fővárosi Főügyészség október elején jelentette be, hogy nyomozást rendeltek el a Jobbik számvevőszéki ellenőrzésével összefüggésben az ÁSZ beadványa alapján. A számvevőszék szerint ugyanis ők a párt gazdasági ellenőrzését szerették volna megkezdeni, ám a Jobbik ebben nem volt együttműködő. A párt ugyanakkor állítja – ahogy korábban –, ezúttal is szerettek volna eleget tenni az ÁSZ kérésének, ám annyira rövid határidőt kaptak, hogy nem tudtak addig minden szükséges papírt összeszedni. Később a frakcióvezetőjük hiába próbálta a hiányzó dokumentumokat az ÁSZ székházában – a sajtó jelenlétében – átadni az ellenőröknek, akkor nem vették át tőlük.

A Jobbik szóvivője azt mondta, nem számít sok jóra az ellenük zajló ügyészségi nyomozás kapcsán; Mirkóczki Ádám korrekt, tisztességes eljárást szeretne, ám véleménye szerint kirakatper lesz az ügyből. Ezt arra alapozta, hogy szerinte „a Fidesz az összes független intézményt úgy irányítja, mintha fizetett politikai aktivisták lennének”. Itt az ügyészség mellett az Állami Számvevőszékre is utalt, amellyel – mint mondta – hiába próbáltak együttműködni, az ÁSZ ezt egyszerűen nem hagyta.

Vona Gábor pedig a Magyar Nemzetnek adott videointerjújában egyebek mellett arról is beszélt, megvonhatják a Jobbik állami támogatását, vagy akár be is tilthatják a pártot. A politikus szerint a két intézkedés szinte ugyanaz, hiszen ha egy párttól a kampány előtt elveszik a forrásait, nem tud részt venni a választáson.