Jobbik: Kirakatper vár ránk

Nem számít sok jóra a Jobbik szóvivője az ellenük zajló ügyészségi nyomozás kapcsán; Mirkóczki Ádám korrekt, tisztességes eljárást szeretne, ám véleménye szerint kirakatper lesz az ügyből. Ezt arra alapozta, hogy szerinte „a Fidesz az összes független intézményt úgy irányítja, mintha fizetett politikai aktivisták lennének”. Itt az ügyészség mellett az Állami Számvevőszékre is utalt, amellyel – mint mondta – hiába próbáltak együttműködni, az ÁSZ ezt egyszerűen nem hagyta.

Emlékezetes, a Fővárosi Főügyészség másfél héttel ezelőtt jelentette be, hogy nyomozást rendeltek el a Jobbik számvevőszéki ellenőrzésével összefüggésben az ÁSZ beadványa alapján. A számvevőszék szerint ugyanis ők a párt gazdasági ellenőrzését szerették volna megkezdeni, ám a Jobbik ebben nem volt együttműködő. A párt ugyanakkor állítja – ahogy korábban –, ezúttal is szerettek volna eleget tenni az ÁSZ kérésének, ám annyira rövid határidőt kaptak, hogy nem tudtak addig minden szükséges papírt összeszedni. Később a frakcióvezetőjük hiába próbálta a hiányzó dokumentumokat az ÁSZ székházában – a sajtó jelenlétében – átadni az ellenőröknek, akkor nem vették át tőlük.

Mirkóczki Ádám arról is beszámolt, hogy benyújtja az Országgyűlésnek a nemzetbiztonsági törvényt módosító javaslatát, amely – egyebek között – a kormányfő esetében is előírná a nemzetbiztonsági átvilágítást. Ez a felvetés egyébként nem új, néhány hónappal ezelőtt a ma már LMP-s Demeter Márta megpróbálkozott hasonlóval, javaslata azonban már az illetékes parlamenti bizottságban elbukott.

A jobbikos politikus terveinek ez csak az egyik része, azt is szeretné, ha a kormány tagjainak átvilágítása – a miniszterek esetében ezt jogszabály írja elő – nem öt, hanem kétévente lenne esedékes.

Mirkóczki Ádám azzal indokolta a szigorítási kezdeményezését, hogy miközben lassan egy éve, „egyre intenzívebben, közpénzmilliárdokból zajlik a társadalom egy részének agymosása, uszítása a vélt vagy valós Soros-terv kapcsán”, addig nap mint nap derülnek ki igazi botrányok. Itt a letelepedési kötvények ügyét, a moszkvai vízumgyárat, Kiss Szilárd esetét és a Magyarországra érkező titkos azeri pénzek kérdését említette.

Cinikus dicséret

Nem hagyta ki a Jobbik a lehetőséget, hogy a parlamenti ülésen is szóba hozza: magabiztos győzelmet arattak tegnap Devecseren, és ismét a Ferenczi Gábor lett a település polgármestere. Z. Kárpát Dániel szerint ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetlen kihívó a Jobbik. Dömötör Csaba, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ugyanakkor nem bajlódott a gratulációval, csak annyit mondott, hogy Tatán viszont a Fidesz győzött. A kormánypárt frakcióját vezető Gulyás Gergely volt az, aki gratulált mindkét győztesnek, de ebbe némi cinizmus is vegyült. „El kell ismerni, hogy egy választáson a Jobbiknak is lehet esélye, ha a kormánypártok nem állítanak jelöltet” – mondta, nevetést és tapsot kiváltva ezzel a kormánypárti padsorokban. Megfogalmazása szerint mérsékelheti a Jobbik optimizmusát, hogy a Fidesz el fog indulni 2018-ban.