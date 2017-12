Jobbik: Nyugdíjas családtagoknak is legyen felajánlható az adó egy százaléka

A Jobbik azt javasolja, hogy – az egyházaknak, a társadalmi szervezeteknek felajánlott adószázalékok mintájára – a nyugdíjas szülők, nagyszülők is részesedhessenek gyermekeik adóbefizetéséből – közölte Varga-Damm Andrea, az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, az elképzelés részleteit később dolgozzák ki, a cél, hogy aki több gyermeket hozott a világra, az a nyugdíjat kiegészítő összeghez jusson az ő jövedelmükből is.

A képviselőjelölt beszélt arról is, hogy tisztes megélhetést nyújtó nyugdíjat kell adni, és meg kell becsülni ezt a társadalmi csoportot. Kifejtette: az aktívak jövedelemkülönbségei évről évre nagymértékben nőnek, és akár milliós nagyságrendűek is lehetnek, s hasonló tendencia tapasztalható a nyugdíjasoknál is. Még mindig 600 ezer nyugdíjas él a létminimum alatt, 100 ezren pedig havi 50 ezer forintnál kevesebből gazdálkodnak – jelezte Varga-Damm Andrea.

Szimbolikusnak nevezte a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete múlt heti rendezvényét, amelyen tizenegy ellenzéki párt minimumprogramban állapodott meg, s szóvá tette, hogy a kormánypártok távol maradtak. Ők azt hiszik, hogy Erzsébet-utalványokkal és „nevetséges mértékű” nyugdíjprémiumokkal meg lehet oldani a helyzetet – vélekedett.

A képviselőjelöltet faggatták Vona Gábor pártelnök interjújáról is, amelyet az osztrák Die Presse című lapnak adott. Arra a felvetésre, hogy a Jobbik elnöke a vidéki konzervatív szavazók számára elképzelhetetlennek nevezte, hogy egy miniszterelnök homoszexuális legyen, azt felelte: ez Vona Gábor véleménye, vélhetőleg a tapasztalatai alapján mondta. Megjegyezte: ő maga fontosabbnak tartja az emberi méltóságot, és értékelése szerint abból kell kiindulni, hogy valaki tud-e, akar-e tenni a közösségért.

Arra a kérdésre, hogy a pártelnök miért tesz különbséget vidéki és budapesti emberek között, úgy reagált: nem a Jobbik tesz különbséget, ez adott. Általánosságban a vidéki társadalom mindenkivel szemben valamelyest szigorúbb, vélhetőleg azért, mert a vidéki élet sokkal nagyobb megpróbáltatásokat ad – fogalmazta meg, hozzátéve: nem szeret álkérdésekkel foglalkozni, mert abból nincs haszna a társadalomnak.

Egy másik kérdésre azt is mondta: nem emlékszik, hogy lettek volna Vona Gábornak antiszemita kijelentései. Kérdezték arról, hogy Vona Gábor korábbi szavai szerint lemondana a Jobbik vezetéséről, ha kiderülne, hogy zsidó származású. Varga-Damm Andrea ezt úgy kommentálta: ez a pártelnök véleménye, nagy valószínűséggel abban a közegben, ahol szocializálódott, valamifajta „pejoratív kicsengése” volt annak, ha valaki zsidó emberként politizált. Személyes véleményét hangoztatva azt mondta: mindenkit el kell fogadni olyannak, amilyen, s ha nem ez a magyar társadalom kiindulópontja, „akkor soha nem fogunk egy métert sem előre menni, csak tocsogunk abban a mocsárban, amelyet az elmúlt 28 év mára kialakított”.

A lapinterjúval összefüggésben faggatták a Jobbik esetleges összefogásáról az LMP-vel és a Momentummal. Azt válaszolta: a társadalom elvárásait kell teljesíteni, ha a mostani kormánypártok nem kapnak többséget. „Amíg finnyáskodunk egymással, addig a jelenlegi kormányzó pártok szekerét toljuk” – vélekedett a politikus.

Nemmel felelt arra a kérdésre, támogatás-e az, hogy a Jobbik egyre több teret kap a Simicska Lajoshoz tartozó médiában. Hozzátette: ez inkább elismerés, Simicska Lajos felismerte, hogy a pártnak programjai vannak, és foglalkozik a társadalommal. „Nagyon büszke vagyok Simicska Lajosra, hogy egy ilyen kőkemény üzletember képes volt értékek alapján szimpátiát megfogalmazni és aszerint tenni a dolgát” – mondta a Jobbik politikusa, aki jelezte azt is, hogy az érintett sajtótermékekben minden párt előfordul.