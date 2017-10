Jobbik: Orbán Viktor egy Rákosi-diktatúrát akar kiépíteni Magyarországon

A Jobbik harcolni fog az Orbán Viktor vezette gengszterkormány diktatúrája ellen – jelentette ki szombaton Szilágyi György, a Jobbik képviselője arra a Varga Mihály által jegyzett módosító rendeletre reagálva, amely a pártok gazdálkodását szigorítaná, amennyiben a gazdálkodásukban törvényt sértettek. A gazdasági miniszter által írt dokumentum éppen azután jelent meg, hogy a Jobbik ellen ügyészségi vizsgálat indult az állami számvevőszék bejelentése után, az ÁSZ szerint a Jobbik akadályozta gazdálkodásának ellenőrzését. A párt országgyűlési képviselője szerint azért próbálják ellehetetleníteni őket, mert a Jobbik a kormány egyetlen lehetséges kihívója a jövő évi választáson.

„Orbán Viktor úgy néz ki, hogy megpróbálja megfordítani az időt. Jelen pillanatban egy kádári diktatúrában élünk, és haladunk a Rákosi-féle diktatúra felé, Orbán Viktor egy Rákosi-diktatúrát akar kiépíteni Magyarországon. A Jobbik Magyarországért Mozgalom ez ellen harcolni fog minden eszközzel, minden törvényes eszközzel, még akkor is, ha ellenünk törvénytelen eszközöket alkalmaznak” – mondta a Hír TV-nek Szilágyi György országgyűlési képviselő.

A párt szóvivője szintén arról beszélt szombaton, hogy egy előre megírt, orbáni forgatókönyv részének tartják az ellenzéki párt ellen induló ügyészségi vizsgálatot. „Gyakorlatilag egy ötvenes évekre hajazó koncepciós eljárás része a pénteki rendeletmódosítás, amely arról szól, hogy ha egy párt, amely esetleg jogsértést követ el, ami a Jobbik esetében természetesen nem áll fent, akkor a büntetést szinte azonnal adó formájában be lehet hajtani. A folyamat elején az áll, ami a számvevőszéknél található, amely kreált egy balhét, egy műbalhét a Jobbikkal kapcsolatban, az ügyészség most eljátssza a nyomozást, és úgy tűnik, a kormányzat már a büntetést szövegezi” – fogalmazott Jakab Péter, a Jobbik szóvivője.

Pénteken a Fővárosi Főügyészség szóvivője, Bagoly Bettina mondta el, hogy az ÁSZ jelzését az abban foglaltak alapján a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség feljelentésként értékelte, és „számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegés vétségének gyanúja miatt” pénteken nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az LMP közölte, hogy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetéhez fordul.

Eközben a Hvg.hu észrevette, hogy egy rendeletmódosítás nyomán – amely szokatlan módon a Magyar Közlöny rendkívüli számában jelent meg pénteken – még a Jobbik támogatását is elvehetik. A Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által jegyzett rendelet szerint ugyanis: ha egy költségvetésből törvény szerint járó támogatást jogszabálysértés miatt csökkenteni kell, akkor az így visszajáró pénzt adók módjára hajthatják be. Azaz az adóhatóság, a NAV intézkedhet a támogatás elvonásáról.

Az ÁSZ egyébként még kedden számolt be arról, hogy augusztus 10-én megkezdte volna a Jobbik gazdálkodási adatainak ellenőrzését, de a párt nem működött vele együtt, ezért az ügyészséghez fordul. A Jobbik később azonban cáfolta az együttműködés hiányáról szóló bejelentést: mint közleményében írta, „jelenleg is együttműködne az Állami Számvevőszékkel, ha azt politikai megrendelésre nem akadályoznák”. Volner János és Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója megpróbálta átadni a kért dokumentációt az ÁSZ székházában, de Volner János közlése szerint a számvevőszék megtagadta az iratok átvételét, arra hivatkozva, hogy az törvényellenes lenne.

Az ÁSZ eddig soha nem vizsgálta a pártok az évi működését, de most kivételt tettek a Jobbikkal. A 444.hu ennek okait firtató kérdésére válaszolva Horváth Bálint, az ÁSZ osztályvezető főtanácsosa elmondta, hogy valóban a 2015–16-os év vizsgálatával kezdtek, nemcsak a Jobbiknál, hanem másik hat pártnál is. A többi pártnál nem is volt semmi gondjuk, de a Jobbiknál már itt is huzavona volt. Aztán kaptak egy bejelentést, ami felhívta a figyelmüket a plakátos szerződésekre, ezért úgy döntöttek, hogy kiterjesztik a vizsgálatot 2017-re is – tette hozzá.