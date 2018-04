Jobbikos dicséret a választóknak

Történelmi jelentőségű volt a magyar emberek bátor kiállása ilyen fullasztó légkörben – az urnazárás után, de még bőven az eredmények előtt így értékelte a választási részvételt a Jobbik. Z. Kárpát Dániel a párt eredményváróján úgy fogalmazott: az látszik, hogy Magyarország lakossága nem kér abból a visszataszító hangulatból, amely az utóbbi időben eluralkodott. Egyúttal megköszönte a magyar embereknek, hogy „a Fidesz–KDNP által keltett, sokszor gyomorforgató légkör ellenére is ilyen nagy számban merték kifejezni a véleményüket”. Úgy vélte, a választók nem enyhe, hanem erős kritikával illették Orbán Viktor rendszerét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Bocskai úton az átszavazók nagy száma miatt kialakuló, kígyózó sorok kapcsán a jobbikos politikus – újságírói kérdésre – úgy fogalmazott: a Fidesz tudatosan gátolja azok szavazását, akik vélhetőleg nem a kormánnyal értenek egyet. A XI. kerületi szavazókörben ugyanis főként fiatalok, egyetemisták adták, illetve még most is adják le voksukat, a közvélemény-kutatások szerint pedig ez a korcsoport nem elsősorban a Fideszt támogatja. De ugyanitt említette Z. Kárpát Dániel azt is, hogy a külföldön élő magyaroknak szintén nehéz volt a helyzetük, mivel – a kettős állampolgárokkal ellentétben – ők nem szavazhattak levélben.

A politikus egyelőre nem kívánta véleményezni, hogy vajon a választás mennyire volt tiszta. Szerinte az csak azután derül ki, ha megtudjuk, a következő napokban „a minősített csalásokra, minősített visszaélésekre az arra hivatott szervek milyen válaszokat adnak majd”.