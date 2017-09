Jogászkodás a római-parti gát körül

Nincsenek jogi aggályok, egyértelműen lehet népszavazást tartani a mobil gát megépítéséről, a Római-part sorsáról – nyilatkozta lapunk kérdésére Magyar Gábor ügyvéd. Mint mondta: az alaptörvény 31. cikke értelmében helyi közügyről van szó, amelyről helyi népszavazást lehet tartani. A jogász szerint a jelenleg a Kúria döntésére váró ellenzéki népszavazási kezdeményezést (amelyet az Együtt és a Párbeszéd adott be) korábban „nevetséges, béna jogászkodással” próbálta meghiúsítani a Fővárosi Választási Bizottság (FVB). – Hiába hivatkoztak arra, hogy az árvízvédelmi fejlesztést a parlament kiemelt beruházássá nyilvánította, és ebben a jogszabályban meg is nevezték a beruházás helyszínéül a part menti sávot, a nyomvonalról mégsem itt, hanem a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén döntöttek. Ez önmagában cáfolja az FVB nevetséges magyarázatát – mondta Magyar Gábor.

Azonban ha Tarlós István kormánypárti főpolgármester hétfői bejelentése alapján a fővárosi képviselők visszavonják korábbi határozatukat, akkor a Fővárosi Közgyűlés jogszerűen elrendelheti a népszavazást, ezzel pedig az ellenzéki kezdeményezés okafogyottá válik. Mind a mobil gát ellenzői, mind a többi ellenzéki párt egyértelműen üdvözölte, hogy a főpolgármester változtatott korábbi álláspontján, és jelezte, kész népszavazást kezdeményezni az ügyben.

Lányi András író, filozófus, környezetvédő pedig, aki a főpolgármester adta lehetőséggel élve augusztusban összeállította az árvízvédelmi mű alternatív, a III. kerületi Nánási úton és a Királyok útján húzódó nyomvonalának tanulmánytervét, arra kérte Tarlós Istvánt: függesszék fel a római-parti nyomvonal most zajló környezeti hatásvizsgálati eljárását. Lányi szerint ugyanis csak ebben az esetben vehető komolyan az új népszavazási kezdeményezés.

– Helyesen jár el Tarlós István, hogy az utolsó pillanatban, de népszavazást kér – szögezte le a Magyar Nemzet kérdésére Illés Zoltán, az Orbán-kormány korábbi környezetvédelmi államtitkára, aki nagyon örül Lányi Andrásék alternatív tanulmánytervének is. Szerinte a kérdés minden fővárosit érint. A környezetvédő politikus, aki a mai napig a Fidesz tagja, elmondta: egyértelműen a Nánási úti változatot támogatja a talaj állékonysága és az árvízvédelmi biztonság szempontjából. Azt természetesen elismeri, hogy jelentős számú fát nemcsak a parton, de a fenti nyomvonalon is ki kellene vágni. Mint mondta, vízügyi szakemberek szerint nemcsak a mobil gát alámosása vagy átszakadása jelenthet veszélyt, de a hegyi patakok lezúduló „vibráló vizei” is.

Illés Zoltánnak, aki 2012-ben még államtitkárként kidolgoztatta a védmű tervét a Nánási út–Királyok útja nyomvonalára, van egy meglepő javaslata is: állami pénzen egyedileg védjék meg az árvíztől a part menti ingatlanokat is, attól függetlenül, hogy ott szálloda, lakópark vagy 70-80 éve jogszerűen épült lakóház található.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.15.