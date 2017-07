Jogerősen is ételmérgezés történt Óbudán

A bíróság szerint is ételmérgezés történt tavaly áprilisban Óbudán, a Budapest Környéki Törvényszék pénteki ítéletében ugyanis elutasította a Gyermekmenza Kft. keresetét. A cég azért indított pert, mert álláspontja szerint az általa felszolgált étel nem okozhatott megbetegedést a helyi menzákon, sőt azt is vitatta, hogy egyáltalán voltak-e rosszullétek. A Pest Megyei Kormányhivatal vizsgálata egyébként első és másodfokon is kimondta, hogy ételmérgezés történt, ugyanezt állapította meg egy másik eljáró szerv is, a szülők pedig arról számoltak be, hogy a gyerekeknek hasmenésük volt. Több száz gyerek rosszullétét okozta a felszolgált gírosz salátával. Lapunk megkereste az óbudai önkormányzatot, hogy az ítélet következtében tervezik-e a szerződésbontást a Hungast Holdinghoz tartozó céggel. A kerület sajtóosztályán azonban azt közölték, hogy a bíróság döntésének részleteit még nem ismerik, ezért egyelőre nem tudnak válaszolni a feltett kérdésekre.

Korábban egyébként lapunk szerződésbontásra vonatkozó kérdéseire azt írták, hogy mindenképpen megvárják a jogerős ítéletet. „A visszajelzések pozitívak a Hungastról, ráadásul az ügy végleges lezárása előtti szerződésbontás esetén az önkormányzatnak kártérítési következményekkel kellene számolnia, amely akár milliárdos nagyságrendű is lehet” – írták. Azt is megjegyezték, hogy az ételt szállító, a Hungasthoz köthető Gyermekmenza Kft. egy konzorcium tagja, amellyel szerződésben áll az önkormányzat, így vele önállóan nem tudja felbontani a szerződést, csak a többi résztvevővel egyidejűleg. Ennek következménye az lenne, hogy az új szolgáltatóval való megegyezésig – amely pályáztatása közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik – az összes kerületi menzás gyermek étkeztetése veszélybe kerülne – tették hozzá.