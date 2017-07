Jogtalanul használja Soros fotóját a plakátokon a kormány?

A kormányzati kampányhoz használt Soros-portrét az MTI hatvanezer forintért adta el. Az Együtt úgy látja, a szerződés szerint az üzletember hozzájárulását is ki kellett volna kérni előzetesen.

Mutassa be az MTVA Soros György hozzájárulását a fotója felhasználásához! – szólítja fel közleményében az állami hírügynökséget az Együtt. Korábban a 444.hu derítette ki, hogy mindössze hatvanezer forintot fizetett a Lounge Design Szolgáltató Kft. azért az archív sajtófotóért, amely a kormányzati Soros György-plakát alapjául szolgál. A képet még 2005. november 8-án készítette Kijevben egy ukrán fotós, amikor Soros György ott járt egy konferencián. A 444.hu kapcsolatba is lépett Szergej Dolzsenkóval, aki azt mondta, őt nem zavarja, hogy a képéből plakát lett, ami ellepte Magyarországot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Együtt közleményében azt írta, az elmúlt években több alkalommal is próbáltak fotókat vásárolni az MTVA-tól kormánypárti politikusokról, ám „a közmédia a szerződési feltételekben rendre kikötötte, hogy kizárólag a fotón szereplő személy vagy személyek hozzájárulásával lehetséges az MTVA birtokában lévő fotókat reklám- vagy kampánycélokra felhasználni”.

A kormány Soros Györgyöt ábrázoló plakátja a 49-es villamos padlóján 2017. július 7-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az MTVA az Együtt részére több alkalommal is megküldött szerződéstervezete a következőképpen fogalmaz:

„7.) Tudomásul veszem, hogy a fényképfelvétel(ek) közszolgálati tevékenység részeként, vizuális-sajtóinformációként, tömegtájékoztatási célra és nem reklám vagy politikai reklám, illetve árupropaganda céljára készült(ek). Ebből következően a fényképfelvétel(ek) ilyen célú felhasználása nem engedélyezett! Tehát a fénykép(ek) ilyen célú felhasználásához a fotón felismerhetően ábrázolt személy(ek) (ingó és ingatlan vagyontárgy, termék esetén a tulajdonos(ok)) beleegyező nyilatkozatát a felhasználás előtt köteles vagyok beszerezni. Kötelezettséget vállalok arra, hogy jogsértő felhasználás esetén az ábrázolt személynek, örököseinek és / vagy a szolgáltatónak okozott károkat megtérítem.”

A párt ezért követeli, hogy az „MTVA azonnali hatállyal mutassa be Soros György hozzájárulását a gyűlöletkampányban szereplő fotója felhasználásához. Emellett az Együtt közérdekűadat-igénylésben kéri ki az MTVA-tól a fotó felhasználásáról kötött szerződést, valamint a felhasználási díjról kiállított számlát”. „Az MTVA által megküldött felhasználási feltételek nem tesznek különbséget kereskedelmi reklám, társadalmi célú reklám vagy politikai reklám között. Általában tiltják, hogy reklámcélokra használják a képen szereplő személyek hozzájárulása nélkül a fotókat. Így tehát az MTVA-nak a kormány részére is ki kellett kötnie, hogy szerezzék be a képen szereplő Soros György hozzájárulását a fotó felhasználásához” – írja az Együtt.

Egyébként szintén a 444.hu közölt egy fotót, amelyen a 49-es villamos padlójára ragasztott kormányzati Soros-plakátok láthatók.