Jogtalanul zárták be az Aurórát Kocsis Mátéék

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kedden kihirdetett jogerős ítéletével hatályon kívül helyezte a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzőjének az Auróra Kert bezáratásáról hozott határozatát – derült ki a Magyar Helsinki Bizottság közleményéből, a helyet működtető kft.-t ugyanis a civil jogvédő szervezet ügyvédje képviselte.

A bíróság megállapította, hogy a jegyzőnek nem volt jogalapja a bezáratásra, mert az általa hivatkozott településkép-védelmi problémáknak nincs közük az Auróra Kert kereskedelmi működéséhez.

A civilek emlékeztetnek arra, hogy ez már a második olyan eljárás, ahol az önkormányzattal szemben az Aurórának adtak igazat a hatóságok, a bíróságok. Még augusztusban az Auróra Kioszkot bezárató önkormányzati határozatot semmisítette meg a Fővárosi Kormányhivatal. Ennek köszönhetően indulhatott újra a közösségi ház kantinja.

Az Auróra Klubban működő kerthelyiséget június végén záratta be azonnali hatállyal a Kocsis Máté vezette józsefvárosi önkormányzat. Nyár elején ugyanis rendőrök szállták meg a Soros-támogatással is üzemelő közösségi házat: a nyomozók száz vendéget vizsgáltak át, közülük 15-öt vittek el, és mindössze pár gramm füvet sikerült lefoglalniuk. A jegyző később lakossági nyomásra záratta be egy évre a bárhelyiséget, mivel több környékbeli lakó állítólag rettegett az itt találkozó bölcsészektől, civil aktivistáktól. A szórakozóhely egyébként politikai nyomást sejtett az engedélyének visszavonása mögött. Szerintük az a baj, hogy számos civil szervezet is itt működik, ezért akarták ellehetetleníteni őket.

A hely október óta újra nyitva van, de a kerthelyiség idáig nem üzemelt.