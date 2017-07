Jól öltözött hölgyek adják át az érmeket a vizes vb-n

Hét nappal a vizes világbajnokság kezdete előtt fény derült a versenyek éremátadó ceremóniáin és protokolleseményein dolgozó hoszteszek ruhájára is. A négyféle szettből álló, kék-fehér színű blézer-szoknya kollekciót a The Four Studio jegyzi.

A formaruhákat bemutató sajtótájékoztatón Szántó Éva, a vb-t lebonyolító Bp2017 Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a ruhák tervezésére a szervezők a Design Terminállal együttműködésben írtak ki pályázatot.

Bemutatták a vizes világbajnokság formaruháit 2017. július 7-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

211 millió forintos ajánlattal a Roland Divatház nyerte el a vb szervezői, illetve a FINA tisztségviselői, versenybírói, alkalmazottai formaruháinak előállítására és gyártására kiírt közbeszerzést – derült ki korábban az EU-s közbeszerzési értesítőből. Ebből 815 embernek kell 5705 ruhadarabot megterveznie és elkészítenie.

Egy szett hét darabból áll majd, és csaknem 260 ezer forintba kerül. Ebben benne van fejenként két-két blúz vagy ing, a kapcsolódó szoknya vagy nadrág, valamint egy-egy blézer vagy zakó, (nyak)kendő és öv is.