Jönnek a holland migránsok, mert nem bírják a muszlim migránsokat

Orbán Viktor idén február 10-i évértékelőjében beszélt arról, hogy hazánk szívesen látja a „nyugat-európai menekülteket”, azokat a német, olasz és más országbeli polgárokat, akik az iszlám előretörése miatt költöznének el otthonukból a biztonságos Magyarországra.

Mint nemegyszer, a miniszterelnök most is a lényegre – és egy ideje megfigyelhető európai ingatlanpiaci trendre – tapintott. Erre utal legalábbis a holland Trouw című lap minapi riportja, amely olyan nálunk házat vásárló hollandokat mutat be, akiket – a mérsékelt árak, a csönd és a kellemes éghajlat mellett – a „migránsmentes” környezet is motivál a költözésben.

„Jacqueline és Jeroen Bastiaensen igazából csak nyaralót kerestek maguknak, amikor öt évvel ezelőtt megvásároltak egy tanyát a magyarországi Csemőn – kezdődik az írás. – De a tágas tér, a meleg nyarak és a nyugalom nagyon vonzónak bizonyultak, ahogyan az is, hogy itt a holland túlszabályozottságtól, a magas adóktól, a dugóktól és az útdíjtól is megszabadulhatnak. És, bár nem ez volt a legfontosabb, az a tény, hogy Magyarországon nem élnek muszlimok.”

A cikkben megszólaló Jacqueline Bastiaensen úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnök helyesen cselekszik, ő maga Budapesten nagyobb biztonságban érzi magát, mint Amszterdamban, mivel itt egyáltalán nem kell merényletektől tartania.

A cikkből kiderül, hogy a Hollandiával szomszédos Flandriában már külön kifejezés is született azok leírására, akik szintén a fenti okok miatt hagyják el szülőföldjüket: a „menekülő flamandot” elsősorban ugyancsak a nyugalom és az éghajlat, a kisebb adóterhelés, és a náluk nevetségesen alacsonynak számító ingatlanárak hozzák felénk. Ám tény: a menekültektől és az iszlámtól való félelem sokaknál szintén szerepel az okok között. Jacqueline Bastiaensen szerint a déli határszakaszon felépített kerítés remek dolog. „Orbán a magyarok érdekeit nézi, ami szerintem jó dolog. És másoktól is ezt hallom” - mondja.

A cikk szerzője idéz egy német ingatlanközvetítőt is, aki a Balaton környékén értékesít házakat, és a bajor televíziónak azt nyilatkozta, hogy tízből nyolc őt felkereső német hazája menekültpolitikáját jelöli meg elköltözése indokaként.

Az utóbbi időben Csemő huszonöt kilométeres körzetében nagyjából háromszáz holland és flamand vásárolt magának házat. Van, aki csak nyaralni jár ide, de egyre többen maradnak egész évben. A már idézett Bastiaensen házaspárnak például az összes szomszédja egész évben itt élő holland, akikkel, ha nem is járnak össze nap mint nap, jó viszonyban vannak, és nem bánják, hogy honfitársaik között lehetnek. Annál is inkább, mert a nyelvet alig beszélik – csak annyira, idézi a cikk Jacqueline Bastiaensent, amennyire a törökök a hollandot.