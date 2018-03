Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáját az NVB

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáját a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán, az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készült. A szavazólapon 23 pártlista neve szerepel.

Miután az NVB nyilvántartásba vette az országos pártlistákat, és az erről szóló határozatok ellen benyújtott jogorvoslatok lezárultak, a testület feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása volt.

Ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap „képét", azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve.

A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 6-án kisorsolt sorrendben tartalmazza.

Az NVB által elfogadott országos pártlistás szavazólapon három sorban szerepelnek a listák. A szavazólap mérete A/3.

Az NVB külön szavazólapot hagyott jóvá a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazók számára.

A szavazólapon fel van tüntetve az is, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni.

A szavazólap tartalmazza a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét.

A listán a következő sorrendben szerepelnek a pártlisták:

1. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt,

2. Momentum Mozgalom,

3. Demokratikus Koalíció,

4. Szegény Emberek Magyarországért Párt,

5. Közös Nevező 2018,

6. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt,

7. Összefogás Párt,

8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

9. Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt,

10. Iránytű Párt,

11. Magyar Igazság és Élet Pártja,

12. Magyarországi Cigánypárt,

13. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt,

14. NET Párt,

15. Jobbik Magyarországért Mozgalom,

16. Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja,

17. Magyar Munkáspárt,

18. Együtt - A Korszakváltók Pártja,

19. Családok Pártja,

20. Lehet Más a Politika,

21. Tenni Akarás Mozgalom,

22. Rend és Elszámoltatás Párt,

23. Kell az Összefogás Párt.

Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen - egynapos jogorvoslati határidővel - felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához.

A Kúria nyilvántartásba vette az Összefogás Párt országos listáját

Nyilvántartásba vette az Összefogás Párt országos pártlistáját az április 8-ai országgyűlési választásra a Kúria szerdán, ez azt jelenti, hogy 23-ra emelkedett az országos pártlisták száma.

Az országgyűlési választáson az a párt állíthatott országos pártlistát, amely a fővárosban és 9 megyében, legalább 27 egyéni választókerületben állított jelöltet.

Az Összefogás Párt március 6-án jelentette be pártlistáját. A párt a törvényi határidőn belül jelentette be listáját, az NVB azonban visszautasította a nyilvántartásba vételt, mert a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás eljárási alapelvvel ellentétesnek tartotta olyan pártlista nyilvántartásba vételét, ahol a nyilvántartásba vételt megalapozó jelöltek ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége több esetben megkérdőjelezhető, és a jelölőszervezet képviseletére jogosulttal szemben jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban.

Az NVB határozata ellen a párt a Kúriához fordult, amely szerdán nyilvántartásba vette a párt listáját 85 jelölttel. A bíróság végzése jogerős.