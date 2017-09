Jövő héttől lehet kocsmastop a bulinegyedben

Jelentősen szigorítják az üzletek nyitvatartási rendjét Belső-Erzsébetvárosban – többek között ez olvasható abban 14 pontos döntési javaslatsorban, amelyet október 3-án tárgyalhat és fogadhat el a VII. kerületi képviselő-testület. Vattamány Zsolt (Fidesz–KDNP) polgármester lapunkhoz eljuttatott előterjesztése alapján elképzelhető a teljes szigor, azaz 24 óra után semmilyen esetben se lehessenek nyitva az üzletek. Az alternatívák között szerepel, hogy éjszakai nyitvatartási engedélyt csak a Király utca, az Erzsébet körút páratlan oldala, a Rákóczi út és a Károly körút által határolt területre lehessen kiadni a jövő héttől. Arról az erzsébetvárosi képviselők dönthetnének, hogy hajnali kettőig, négyig vagy hatig lehessenek nyitva a környék lakosságát zavaró szórakozóhelyek és kocsmák. Olyan elképzelés is van, hogy lehet nyitva tartó üzlet, ha nem árul szeszes italt, de ez a lehetőség a bulinegyedben kevéssé elképzelhető, mert így a működtetés valószínűleg nem érné meg a tulajdonosoknak. Ugyanakkor már a szórakozóhelyek engedélyéhez is további szigorítások társulnának. Így a tulajdonosoknak kötelezően utcai biztonsági őrt kell alkalmazniuk, ha nyitva vannak a kocsmaablakok, -ajtók, nem szólhat a zene, az üzletekbe betérőknek engedélyezni kell a vécéhasználatot akkor is, ha nem fogyasztanak, újabb üzletnyitáshoz a társasházi közgyűlésnek hozzá kell járulnia. Továbbá nem kaphat engedélyt, aki nem fizet felügyeleti díjat, és visszavonható az engedélye annak, aki naponta többször nem takarítja az üzlete előtti járdaszakaszt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a fent nevesített belső-erzsébetvárosi területen a jövőben az önkormányzat nem járul hozzá, hogy a saját helyiségeit szeszes ital árusítására vegyék bérbe, s a már meglévő bérlemények ilyen célú funkcióváltását sem támogatják. Az ígéreteknek megfelelően fokozzák a takarítást, további pénzeket fordítanak gépbeszerzésre, még több és még nagyobb szeméttároló edények vásárlására, köztéri illemhelyek (Klauzál tér, Rózsák tere, Bethlen Gábor tér) felújítására, továbbiak telepítésére, például a Reformáció parkban, a Kéthly Anna téren, illetve a Király utca és a Kazinczy utca sarkán lévő játszótéren. Ugyancsak megerősítik a kerületi rendészetet, a bulinegyed kiemelt területein állandó rendőri jelenlétet biztosítanak.

A bulinegyed körül a nyáron forrtak fel az indulatok, amikor az itt lakók, civil szervezetek többször is tüntettek, az idegenforgalmi idényben tapasztalt elviselhetetlen állapotok, a kosz, a zaj, a bűz és az estétől reggelig tartó randalírozások ellen. A vendéglátósok is demonstráltak, ők is rendet szeretnének, ugyanakkor a szigor miatt tartanak a bevételcsökkenéstől is. A bulinegyed működtetéséből az állam is hasznot húz: 2016-ban több mint 6 milliárdos adóbevétele származott innen.