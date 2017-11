Jövőre ingyenes lesz a kreszvizsga

2018-ban olcsóbb lesz megszerezni a jogosítványt, mivel ahogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Országgyűlés kulturális bizottságának meghallgatásán elmondta, július 1-jétől ingyenesen lehet majd kreszvizsgát tenni. A részletekről hamarosan nyilatkozik a miniszter.

Az ötlet nem új, már korábban is lehetett hallani az ingyenes kreszvizsga lehetőségéről. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára még szeptemberben beszélt arról, hogy a jövőre már ingyenes lesz a vizsga, de akkor még nem tudott részleteket mondani a kedvezmény életbe lépésének idejéről. Balog Zoltán szerdán azt mondta, hogy 2018 közepétől vezetik be a változást, ezzel segítendő a fiatalok jogosítványhoz jutását. A vizsga díja most 4600 forint.