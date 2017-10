Jövőre kaphat helyet Puczi Béla emléktáblája

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere felajánlotta, hogy a jövőre Budapesten megnyíló roma kulturális központ, a Cziffra-palota falán helyezzék el Puczi Béla marosvásárhelyi cigány hős emléktábláját – jelentett be az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A Emmi szerint Balog Zoltán a sajtóból értesült arról, hogy civil kezdeményezésre a Nyugati pályaudvar épületén szerettek volna emléktáblát elhelyezni Puczi Bélának, a 1990-es marosvásárhelyi pogrom ellen fellépő cigány hősnek, de a MÁV szabályzata ezt nem teszi lehetővé.

Balog Zoltán a vasúttársaságot felügyelő miniszterrel tárgyalt, ezután ajánlotta fel, hogy a Cziffra-palota falán kaphat helyet az emléktábla, írja az MTI.

Bár a közlemény erről nem szól, a MÁV elutasító döntése hetekkel ezelőtt óriási felháborodást váltott ki. Az emléktábla kezdeményezése mögött álló Roma Sajtóközpont és az Idetartozunk Egyesület ugyanis már nyáron fölvette a kapcsolatot a MÁV-val azzal kapcsolatban, hogy szeretnének a Nyugatinál emléktáblát állítani, a vasúttársaság pedig nem volt elutasító, bár nem is mondta ki egyértelműen, hogy kihelyezhetik a táblát.

Az Index beszámolója szerint ehelyett az örökségvédelmi hivatalhoz irányították a szervezőket, hogy szerezzék be a szükséges engedélyeket. Eközben a szervezők az Adjukössze oldalon pénzt gyűjtöttek az emléktáblára, amelyet Kállai András roma származású szobrászművész el is készített, szeptember elejére pedig meg is szerezték a kihelyezéshez szükséges jóváhagyásokat.

A táblaavatás tervezett dátuma előtt három nappal azonban a MÁV visszalépett: döntésüket azzal indokolták, hogy a társaság épületeire

emléktáblát – a közforgalom számára megnyitott területekről látható módon – a vasúti közlekedéssel összefüggésbe hozható esemény, maradandó értéket létrehozó személy, csoport emlékére lehet elhelyezni.

Ennek a feltételnek pedig Puczi nyilvánvalóan nem felelt meg, hiába lakott hajléktalanként élete utolsó éveiben a Nyugati pályaudvar közelében. Október 7-én, a Roma Büszkeség Napja nevű rendezvényen ezért ide, a pályaudvarhoz vonultak a résztvevők, akik szolidaritást, demokráciát, jogállamot követeltek a demonstráció során.

Puczi Béla egyike volt azoknak a marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi cigányoknak, akik 1990 márciusában fellépésükkel megakadályozták, hogy a magyarok ellen indított román pogrom még több áldozatot szedjen. Tőle származik a később elhíresült kiáltás: „Ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok!”

Puczit később a harcokban való részvétel miatt meghurcolták, és Magyarországra kellett menekülnie a börtön elől – de magyar állampolgárságot csak tíz év múlva kapott, és nem hősként, hanem „román cigányként” kezelték. A férfi megjárta Franciaországot, végül teljesen elszegényedve újra Budapestre érkezett; halála előtt Nyugati pályaudvar mellett tengődött hajléktalanként, abból élt, hogy némi apró fejében parkolóhelyhez segítette az autósokat.

Özvegye 2010 márciusában vette át férje Petőfi Emléklap a Helytállásért posztumusz elismerését Balog Zoltántól.