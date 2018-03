Juhász Péter: Bárki javára visszalépek

Kedden minden ellenzéki jelölttel, a Jobbikkal is egyeztet Juhász Péter a visszalépésről – mondta el az Együtt elnöke a Hír TV Egyenesen című műsorában.

Arról is beszélt, hogy bárki javára hajlandó visszalépni az V. kerületben, ha azt minden ellenzéki erő támogatja.

„Én bárki javára hajlandó vagyok visszalépni, ha a többiek is támogatják. De mondom még egyszer, ne azt nézzék, hogy ki mennyit hoz, mert az a mögöttük álló pártok támogatottságból jön döntően. Hanem hogy a többi párt szavazói kire hajlandóak átszavazni, a négy jelölt között négyszázaléknyi a különbség, ez a mérési hibahatár” – fogalmazott.

Az Együtt elnöke hétfőn a Facebookon közzétett videójában azt mondta, mindenre hajlandó, mert a célja az, hogy kormányváltás legyen. „Ha máshogy nem megy, akkor pénzfeldobással, de döntsük el, hogy ki indul ebben a választókerületben” – jelentette ki.

Ennek előzménye, hogy hétfőn jött ki a Közös Ország Mozgalom felmérése, melyből az derült ki: ellenzéki patthelyzet alakult ki a fővárosi 1-es választókerületben, ugyanis az öt ellenzéki jelöltből négy is hasonló eséllyel győzné le a Fidesz–KDNP színeiben induló Hollik Istvánt. Ha viszont senki nem lép vissza, Hollik nagyon simán húzná be az V. és a VIII. kerületet is magában foglaló körzetet 42 százalékkal.