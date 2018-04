Juhász Péter: tisztul a kép, de…

Úgy tűnik, az ellenzéki összefogás szépen lassan megvalósulhat a Belvárosban, ugyanis Juhász Péter után Fekete Győr András is visszalépett ugyanebben a körzetben. Az Együtt elnöke úgy véli, némiképp tisztult a kép, de még több helyen is hasonló összefogásra lenne szükség.

Belföld MN Visszalép egyéniben Fekete-Győr András A Momentum elnöke egy felmérésre hivatkozik, amelyben ellenfelét mutatták ki legesélyesebb ellenzékiként.

„Örülök, hogy meglépte ezt, bár üröm az örömben, hogy a kormányváltáshoz legalább ötven-hatvan helyen kellene előállnia annak a helyzetnek, hogy egy jelölt álljon a Fidesszel szemben. Bár tisztult, még a Belvárosban sem tiszta a kép, hiszen még mindig ott van V. Naszályi Márta az MSZP és Csárdi Antal az LMP részéről, és ha ketten maradnak, akkor nem lesz ellenzéki győzelem. Örülnék, ha így kevesebb mint egy héttel a választás előtt belátná az MSZP, a DK és az LMP is, hogy bizony nekik is lépniük kell. A XVI. kerületben minden mérés azt mutatja, hogy csakis Vajda Zoltán képes legyőzni a Fideszt, és ő képes is. Gyurcsány Ferenc pártja azonban nem hajlandó visszaléptetni a jelöltjét, csak hogy néhány töredékszavazatot nyerjen. Ugyanez a helyzet a VIII–IX. kerületben Baranyi Krisztinával, ahogy az MSZP is inkább ellehetetleníti Szabó Szabolcs győzelmét, aki már egyszer megverte Németh Szilárdot” – olvasható Juhász Péter Facebook-bejegyzésében.

