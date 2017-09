Kamatmentes lesz a tandíjra költhető diákhitel 2.

A kormány arról döntött, hogy októbertől kamatmentes lesz az önköltséges formában tanuló hallgatók által elérhető diákhitel 2., a szabad felhasználású diákhitel 1. esetében pedig a felvehető maximális összeget jövőre havi 70 ezer forintra emelik – jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára kedden.

Novák az MTI tudósítása szerint közölte, a diákhitel 2. esetében a kamatot – amely eddig ez két százalék volt – teljes mértékben az állam fizeti meg az ügyfél helyett, ez októbertől mindenkire vonatkozik, azokra is, akik még kapják a hitelt, és azokra is, akik már törlesztik, illetve a jövőben felvett hitelekre is. Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy tekintettel a változtatásra, szeptember 15. helyett szeptember 30-ig lehet még igényelni a diákhitel 2.-t.

Az államtitkár bejelentése szerint február 1-jétől a szabad felhasználású diákhitel 1. esetében az eddigi havi legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehető összeget. A fél- vagy egyéves külföldi tanulmányokban, például Erasmus-ösztöndíjban részt vevőknek arra is lehetőséget adnak, hogy a diákhitel 1. összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek fel havonta.

Emellett 2018-tól a diákhitel 2.-t már az önköltséges idegen nyelvi képzésekben részt vevők is igényelhetik. További változás, hogy a diákhitel 1. törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes kafetériajuttatások körébe. Az igénylés korhatárát pedig mindkét diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emelik.

A gyesen és gyeden lévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését az ügyfél helyett – ismertette a változásokat az államtitkár.