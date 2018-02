Kampányt nyit a baloldal: „érdekházasságnak indult, kezd alakulni a kémia”

Határozottan legyintett Kunhalmi Ágnes, az MSZP programjának arca azokra a felvetésekre, hogy pártja lényegében már a létéért küzd. A szocialisták kampánynyitóján – valójában kongresszusán – azt mondta, „MSZP volt, van és lesz is”. Persze ezúttal sem maradt ki az együttműködés sürgetése, habár ezúttal a Demokratikus Koalíciót név szerint nem említette, szerinte céljaik eléréséhez „valamennyi demokratikus erő hosszú távú és rendszeres együttműködésére van szükség, a választás után is”.

Kunhalmi Ágnes visszaidézte – és újra felháborodott rajta –, amikor Orbán Viktor arról beszélt, Isten kegyelméből kormányoz. Innen eljutott oda, hogy a kormányfő nem hisz a népképviseletben, semmibe veszi a választási procedúrát. Azt, amelyről egy nemrég kiszivárgott hangfelvételen éppen Kövér László ismerte el, hogy trükköztek a választókörzetek kialakításakor.

A politikus szerint a fideszesek félnek, mert nekik van mit veszíteniük, a baloldalnak viszont nincs. Ez a mondat már csak azért is meglepő, mert egy esetleges választási bukás nehezen lenne az MSZP számára másként értelmezhető, mint hogy veszített. Kunhalmi újra visszatért a fideszesekre. „Nekik nem Magyarország jövője a fontos, hanem saját jövőjük, saját vejük jövője, saját lábán álló lányuk jövője” – utalt név nélkül, de egészen egyértelműen Orbán Viktorra és családjára.

Elővette az elmúlt időszak slágertémáját, a „titokban” befogadott 1300 menekült kérdését, amely szerinte megmutatta, hogy a miniszterelnök becsapta a saját választóit is, „egyszerűen hülyének nézi a szavazókat”. Volt szó még a sürgősségi osztályon elhunyt emberekről, a túlterhelt egészségügyi dolgozókról és az iskolából kimaradó gyerekekről.

Sajátosan pörgette fel a hangulatot ezután Molnár Gyula. Az MSZP elnöke, mintha valami seregszemlét tartott volna, a színpadi kis pulpitusától ellépve sorra vette egyéni jelöltjeiket a győzelemre esélyes Hiszékeny Dezsőtől kezdve Tóth Csabán keresztül számtalan vidéki politikusuk megnevezésével. Optimistán, mintha nem ismerné a közvélemény-kutatási adatokat, azt mondta: el fogják söpörni Orbán Viktort április 8-án. Mégpedig a Párbeszéddel közösen, amellyel az együttműködés „érdekházasságnak indult, de kezd alakulni a kémia”.

Előzőleg Hiller István, az MSZP választmányi elnöke buzdított mindenkit, hogy „erővel és meggyőződéssel” mondja az embereknek: „ha mi jövünk, jobb lesz Magyarország, mert igazságos és szabad országot fogunk építeni”. Örömét fejezte ki, hogy ebben egymásra találtak Karácsony Gergellyel – aki immáron hivatalosan is a miniszterelnök-jelöltük –, majd jóval csendesebben köszöntötte a liberális párt képviselőit is, akik a hatalmas „A változás szövetsége” felirat mellé már fel sem kerültek. Ez már igazi kampánybeszéd volt: mindenkinek el kell menni szavazni, meg kell tennie azt az ötszáz métert a szavazófülkéig, ez a nemzeti ügy, az MSZP–Párbeszéd pedig az alternatíva. Végezetül azt kérte, ha Karácsony Gergely miniszterelnök lesz, ne költözzön a Várba, az irodája legyen Pesten.

A nap fénypontja természetesen Karácsony Gergely volt, aki immáron hivatalosan is az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. A lényegében mérhetetlen támogatottságú Párbeszéd vezetője hatalmas tapsvihar közepette lépett a színpadra több száz vendég előtt. Arról beszélt, hogy először nem foglalkoztak vele, utána kinevették, most a hatalom küzd ellene, végül pedig győzhet. Legalábbis így írta le múltját és reményei szerint jövőjét. Azt elismerte, sokak szerint nem lesz változás, mert nincs alternatíva a Fidesszel szemben, ugyanakkor szerinte csak alternatíva van, hiszen nincs is valós kormányzás.

– Akiknek kormányozni kellene, ehhez se szívük, se eszük, se kedvük nincs, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy visszaélnek a hatalommal – mondta. Úgy írta le a jelenlegi rendszert, ami „szocializmus a fideszeseknek és kapitalizmus mindenki másnak”. Ezen kell szerinte változtatni, a magyar emberek igent mondhatnak az általa mostanában minden kampányeseményen hangoztatott szociális demokrácia programjára. Meg is magyarázta mi ez: a kormányzás a magaslatokról leszállva az emberek hétköznapi problémáival foglalkozik és megteremt egy új magyar középosztályt.

Beszéde végére egészen belejött, a mikrofontól ellépve végigsétált a színpadon, megkérve közönségét, hogy álljanak fel, ennek pedig mindenki eleget is tett. A részéről már szokásosnak nevezhető fordulattal fejezte be, közösen mondták el a Nemzeti Dal első két sorát.

A kampánynyitón korábban már elfogadták azt, hogy közös listával áll rajthoz április 8-án az MSZP és a Párbeszéd, vagyis vállalják, hogy 10 százalékot kelljen elérniük a parlamentbe jutáshoz. Döntöttek arról is, hogy kik lesznek az országos listán, értelemszerűen Karácsony Gergely áll az élen, a Liberálisokat vezető Fodor Gábor viszont lemaradt.