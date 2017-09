Kampányüzemmód a Fideszben

Külön képzést kapnak a fideszes polgármesterek a jövő tavaszi országgyűlési választásokra – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk birtokába került az a levél, amelyet országszerte kiküldtek a településvezetőknek az egészen konkrét utasításokkal. Szerepel benne például, hogy „a 2017. évi önkormányzati alapképzés elvégzése a Fidesz elnökségének döntése értelmében minden polgármesternek és egy fő munkatársának kötelező”. Azoknak legalábbis mindenképpen, akik – mint írják – a politikai közösségük tagjaként kívánnak ezután is tevékenykedni. A képzés célját úgy határozták meg, hogy az érintettek „átfogó gyakorlati ismereteket szerezve segíthessék a jövő évi választások sikerességét”, ennél több részletet viszont nem árultak el.

A megfogalmazásuk szerint önkormányzati alapképzést a Fidesz felkérésére pártalapítványa, vagyis a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi. A levél aláírója is Balog Zoltán elnök, illetve Gulyás Gergely főigazgató, a helyszínt pedig a lakiteleki népfőiskola adja. Konkrét időpontok is meg vannak adva, amikorra a polgármesterek bejelentkezhetnek a képzésre, szeptembertől lényegében bármelyik hétvégén megtehetik, egészen decemberig. Csaknem két nappal kell számolniuk, hiszen csütörtök délutántól szombat kora délutánig, vagy egy másik variáció szerint péntektől vasárnapig tart. Arra pedig nincs lehetőség, hogy valaki csak az előírt programok egy részén vegyen részt, a levél ugyanis egyértelműen kijelenti, hogy „kizárólag az összes programon való aktív és hiánytalan részvétellel teljesíthető a képzés”. A polgármesterek és munkatársaik két-, illetve háromágyas szobákban szállhatnak meg, közel a konferenciateremhez. Svédasztalos étkezést kapnak, a szünetekben pedig sportolhatnak is, van ugyanis edzőterem, futballpálya, biliárd vagy éppen szauna.

Habár a képzés költségeit alapvetően állja az alapítvány, a polgármesterek nem ússzák meg ingyen, kötelezően támogatniuk kell ugyanis a lakiteleki népfőiskola alapítványát.

Még azt is előírták, hogy a tízezer fő alatti településekről érkezőnek ötezer, a népesebb helyek vezetőinek pedig tízezer forinttal.

A Fideszen belül egyáltalán nem számít újdonságnak, hogy embereiket kifejezett képzésnek vetik alá. Két héttel ezelőtt írtuk meg, hogy a diplomáciát is kampányüzemmódba állítják, ugyanis a nagykövetek is fejtágítást kaptak a választásokra. A szokásos nagyköveti értekezleten külön pontként szerepelt, hogy Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója tart előadást „a választási kampányról”.

De előfordul olyan is, amikor egy-egy konkrét alkalomra adja ki a sorvezetőt a kormánypárt. Ilyen volt például az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, amikor egy egyoldalas levélben írták elő a nagykövetségeknek, minek kell majd szerepelnie az elhangzó beszédekben. Az akkori fő üzenet az volt, hogy „választás előtt állunk: Szent István Magyarországa és a Soros-terv” között kell választani.

A Facebook lehetőségeit is igyekszik kihasználni a Fidesz. Már korábban terjedt egy levél, amelyet végül az Index hozott nyilvánosságra, és a Simonka György fideszes országgyűlési képviselő melletti kiálláshoz ad tanácsokat. A politikus neve ugyanis akkor került összefüggésbe egy költségvetési csalás miatt zajló nyomozással. Az szerepelt a „stáb” aláírásával ellátott sorvezetőn, hogy lehetőleg 4-8 sorban írjanak hozzászólást Simonka György Facebook-bejegyzéseihez, még ötleteket is adtak, hogy nagyjából miket.

Közben kiderült, hogy a kormányban és a Fidesz-frakció élén jelentős változások lesznek. A képviselőcsoportot vezető Kósa Lajos ugyanis tárca nélküli miniszter lesz. Először a 24.hu írta meg, hogy értesüléseik szerint a Fidesz és a KDNP jövő héten esedékes velencei kihelyezett frakcióülésén lesz hivatalos a váltás. Kósa Lajos ezután a Hvg.hu érdeklődésére először még csak viccelődött, majd kicsit később visszahívta az újságírót, és megerősítette az információt. Elmondta, hogy Orbán Viktor a Modern városok program megvalósításának felügyeletére kérte fel tárca nélküli miniszterként. Ő egyébként – mint fogalmazott – még száz évig maradt volna frakcióvezető, mert testhezállónak tartotta a pozíciót, de a rábízott feladatot szerinte elvégezte, az új elől pedig „nem ugrik el”.

Kósa Lajos eddigi, valamint Gulyás Gergely valószínűsíthetően jövőbeni frakcióvezető a parlamenti padsorokban Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A hírportál arról is írt, hogy a frakcióvezetői poszton Kósa Lajost Gulyás Gergely fogja váltani. Az érintett azonban már nem volt olyan konkrét, mint politikustársa, csak annyit mondott, hogy az ilyen típusú személyi kérdésekben Orbán Viktor miniszterelnök dönt, illetve hogy most Kósa Lajosnak hívják a frakcióvezetőt.

Kósa Lajost éppen két éve, 2015 szeptemberében választották a Fidesz képviselőcsoportjának vezetőjévé, miután Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter lett. Gulyás Gergelyt már akkor is esélyesként emlegették.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.08.