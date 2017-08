Kampányüzemmódba kapcsol az ellenzék is

Gőzerővel kezdi a felkészülést minden ellenzéki párt a jövő tavaszi országgyűlési választás kampányára az őszi parlamenti ülésszak előtt. Hagyomány szerint – akárcsak a kormánypártok – az MSZP, a Jobbik és az LMP frakciója is összeül a szeptember 18-án induló országgyűlési szezon előtti napokban.

Szeptember 13-tól, vagyis szerdától péntekig Siófokon tart kihelyezett frakcióülést a Jobbik. Az egyébként zárt körben zajló rendezvény az eddig megszokottak szerint Vona Gábor pártelnök politikai helyzetértékelésével kezdődik. A frakcióülés fő témája értelemszerűen a választásra való készülés lesz, de hangsúlyt kap a párt által kijárt béruniós kezdeményezés, illetve az ahhoz kötődő, már zajló aláírásgyűjtés is. Jobbikos forrásaink szerint a helyszínválasztást indokolja, hogy „a Balaton felvásárlása” is szóba kerül. Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és nagyvállalkozó az utóbbi hónapokban több kempinget megszerzett a tó körül, és cége a balatoni rádiót is megvette. Ehhez kapcsolódik, hogy jövő kedden a Balaton körüli választókerületek országgyűlési jelöltjei – köztük a Somogyban induló Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó – bemutatják a Jobbik Balaton-programját.

Ugyancsak szeptember 13-tól két napon át Hajdúszoboszlón ülésezik az MSZP. Tóth Bertalan frakcióvezető a Magyar Nemzetnek elmondta, a képviselőcsoport teljes kampányüzemmódba kapcsol, ennek tervezéséről és részleteiről fognak egyeztetni. Az első nap délelőttjén frakcióülést tartanak – itt elsősorban az őszre várható törvényalkotás lesz a téma –, majd délután az elnökséggel együtt üléseznek. Ezen már értelemszerűen részt vesz a parlamenti mandátummal nem bíró Molnár Gyula pártelnök, illetve Botka László miniszterelnök-jelölt is. A szocialista képviselők a második napon – Tóth Bertalan elmondása szerint – a környező településekre mennek el és intézményeket látogatnak meg, amolyan előkampányt tartanak a térségben.

Összeül a parlamenti üléskezdés előtt az LMP frakciója is, de ennek részleteiről az elnökséggel együtt csak jövő héten fognak dönteni. Kanász-Nagy Máté szóvivő ugyanakkor lapunknak nyilatkozva biztosnak nevezte: a fő témák között lesz, hogy a jövőben is mindent megtegyenek a parlamentben az orosz-, illetve az atomfüggőség ellen, továbbá az ország „putyinizálódásának” megakadályozásáért. Az őszi szezonban folytatják majd a harcot a devizahitelesek megmentése érdekében, valamint az egyszülős családok megsegítéséért.

Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP Velencén tartja kihelyezett frakcióülését, előtte pedig szeptember 2-án Kötcsén Orbán Viktor miniszterelnök tart politikai helyzetértékelést zárt körben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.