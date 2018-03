Kamupárti jelölt is növeli Simonka esélyeit

Bár a Fidesz a látszatát is igyekszik elkerülni annak, hogy bármi köze lenne a 2018-as országgyűlési választásra szárba szökkenő vagy újraaktivizálódó több száz kamupárthoz, Békés megye 4. számú választókörzetében hiba csúszott a számításba. Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Magyarországi Cigánypárt (MCP) nyilvántartásba vett képviselőjelöltje, Faragó Lajos jó barátságban, mi több, rendszeres kapcsolatban van Simonka Györggyel, a körzet kormánypárti képviselőjével, aki elvileg Faragó Lajos ellenfele lesz az április 8-ai választáson. Az árulkodó szavakat a Békés megyei Kevermes község határában rögzítettük, ahol Faragó él, ám őt riportunk idején nem találtuk otthon. Így a feleségével tudtunk beszélni, aki elmondta, Simonka régóta ismeri a férjét, jó barátságban van vele, így amikor a fideszes képviselő megjelenik Kevermesen, mindig beszélnek. Az asszony szerint Simonka rendszeresen meghívja Faragót politikai gyűlésekre.

Mivel az MCP jelöltje egyébként nyolc éve a helyi roma önkormányzat vezetője, talán nem is lenne furcsa, hogy egy kormánypárti képviselő társaságát keresi. Csakhogy amikor később telefonon elértük, azt állította: utoljára 2010-ben találkozott Simonkával, a választás idején, amikor a Fidesznek kampányolt.

Állítása szerint azóta egyszer sem egyeztettek, s szerinte Simonka nem fog haragudni az indulása miatt. – Nem tekintem ellenfélnek. Biztos vagyok abban, hogy nem nyerek választást, nekünk az egy százalék a lényeg – foglalta össze tömören az MCP krédóját. Ebből kitetszik, hogy a párt egyetlen célja a rendszeres költségvetési támogatást jelentő, legalább egyszázalékos országos listás eredmény elérése. Lapzárta idején még nem lehetett tudni, hogy jogerőssé vált-e az MCP országos listája.

A szervezet egyébként a klasszikus kamupártok minden jegyét hordozza. Az MCP 2013-ban alakult, és 2014-ben – már a Fidesz által megalkotott, új választási jogszabályok segítségével – országos listát tudott állítani a parlamenti választásra. Listavezetője Horváth Aladár volt SZDSZ-es politikus volt. A párt országosan 0,18 százalékot szerzett, a kudarc után pedig lényegében eltűnt. 2017-ig nem is adott hírt magáról, amikor is Horváth József régi-új elnök bejelentette, hogy 2018-ban is megméretik magukat.

Lapunknak Faragó Lajos azt állította, az MCP kérte fel, hogy induljon a választáson. Amikor viszont arról kérdeztük, hogy hány választópolgár ajánlását gyűjtötte össze a jelöltséghez, úgy reagált: nem tudja pontosan, de sokét. Kérdésünkre, hogy ki segített neki összegyűjteni a minimális 500 aláírást – ami az alig 200 lelkes Kevermesen nem lehetett könnyű –, csak annyit közölt: többen. Amikor Simonkáról kérdeztük, már bőbeszédűbbnek bizonyult. – Közöttünk soha nem volt viszály. Szerintem a Fidesz jó dolgokat hozott a helyi romáknak, sok pályázaton nyert az önkormányzat – tette hozzá az MCP jelöltje, s azt is elmondta, hogy a neki mint egyéni képviselőjelöltnek járó, egymillió forintos állami kampánytámogatást természetesen már hétfőn felajánlja a pártjának.

Simonka körzetének másik községében, az 1400 fős Végegyházán szintén kivirágzott a képviseleti demokrácia. Nem kevesebb mint öt helyi lakos próbálkozik mandátumszerzéssel öt különböző pártból. A legérdekesebb két jelölt egy testvérpár, ők ugyanabban az utcában, egymással szemben laknak. De míg Csurár János – aki nem mellesleg a helyi roma önkormányzat vezetője – a Magyarországért Demokratikus Párt jelöltjeként indul, addig Csurár József a Jó Út Magyar Polgári Párt aspiránsaként. Az pedig még ennél is szórakoztatóbb, hogy mindkét párt székhelye ugyanaz Pálfi Miklós ügyvéd szolnoki címén. Csurár Jánost nem találtuk otthon, de testvére, József beengedett minket a saját házába, bár láthatóan megdöbbent az újságírói érdeklődésen. Nyilatkozni nem akart, mert állítása szerint rokonához kellett mennie a szegedi kórházba. A többi végegyházi képviselőjelöltet nem találtuk otthon vagy nem értük el, de róluk is sikerült megtudnunk néhány nyugtalanító dolgot.

A Demokrata Párt jelöltjét egykor rablógyilkosságért ítélték börtönbüntetésre, az Iránytű Párt jelöltjének férjét embercsempészet gyanújával vették őrizetbe 2016-ban, az Összefogás a Civilekért Párt indulójának a szüleit pedig sikkasztásért ítélték el. Vajda Norbert, Végegyháza jobbikos polgármestere lapunknak elmondta: egy normális választási rendszerben egy ekkora faluból nem kerülhetne ki öt jelölt. – Törvényes, de az adófizetők pénzének egyértelmű pazarlása – tette hozzá a településvezető.

Békés megye 4. számú választókerületében egyébként körülbelül ötvenen jelezték eddig indulási szándékukat a 2018. évi országgyűlési választásra, közülük 27 induló a napokban le is adta a szükséges ajánlásokat, de a Jobbik szerint már ezek közt is több csalásra utaló körülmény merült fel. Csütörtökön derült ki, hogy az NVB Simonka választókörzetében két párt jelöltaspiránsa ellen is feljelentést tett választási csalás gyanújával. Többen jelezték ugyanis, hogy a tudtuk nélkül írták alá a nevükben a pártok ajánlóíveit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.10.