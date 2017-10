Káosz: rendőröket használ futárnak a kormány

Hiába volt több hónapnyi idő a felkészülésre, mindössze két nappal az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (eeszt) indulása előtt a Készenléti Rendőrségnek kell a rendelőkbe szállítani a szükséges eszközöket – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eeszt lényege, hogy a háziorvosi és szakrendelőket, a kórházakat és a gyógyszertárakat egy informatikai hálózatba kapcsolja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Lapunknak a helyzet miatt felháborodott, de neve elhallgatását kérő egyik háziorvos arról beszélt: hiába van már olyan kártyaolvasója, amellyel az e-személyin lévő adatokat le lehet hívni, további öt ilyen eszközt szállítottak ki neki a rendőrök, nem tudni, miért. Nem ő volt az egyetlen, akinek különös módon rendőrök kézbesítették a csomagot. Egy háziorvosokat tömörítő Facebook-csoportban is lehetett olvasni hasonló esetekről: egy püspökladányi rendelőben állítólag már hét kártyaolvasó pihen. Ebben a csoportban arról is írtak, hogy az Állami Futárszolgálatot is igénybe veszik az eszközök célba juttatásáért. A futárszolgálat a rendőrség speciális szolgálataként végzi tevékenységét. Alapvető feladata – amint az a vonatkozó ORFK-utasításból kiderül – a minősített adatokat tartalmazó küldemények továbbítása fegyveres biztosítással a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek között.

Kerestük a rendőrséget, szerettük volna megtudni, miért az ő feladatuk, hogy eszközöket szállítsanak ki a háziorvosoknak, valamint pontosan hány rendőrt mozgósítottak, és ki rendelte el, hogy ők végezzék ezt a feladatot. Kérdéseinkre azonban az Országos Rendőr-főkapitányságtól lapzártáig nem érkezett válasz.

A történtek miatt némiképp megzavarodott orvosoknak nagy nehézségek árán sikerült elérniük az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK), ahol arról tájékoztatták őket, hogy ha most nem veszik át a plusz kártyaleolvasókat, akkor november 1-je után már fizetni kell értük. Darabonként ráadásul körülbelül 32 ezer forintba kerülnek majd az eszközök. A jelek szerint a napokban elárasztják az országot az e-kártyák leolvasására gyártott berendezések. Volt olyan is, aki eredetileg három leolvasót rendelt, de csak kettőt kapott meg, ezért kért még egyet. Tegnap, kérése nyomán, egy rendőr még hármat szállított ki neki, így már öt van nála.

Az, hogy valami nincs rendben az új egészségügyi informatikai rendszer beindítása körül, mutatja az is, hogy sokan még azzal sincsenek tisztában, pontosan miként kell csatlakozniuk a hálózathoz, és hogyan kell használni az eszközöket, pedig a próbaüzem már megvolt. A háziorvosok ráadásul segítséget sem tudnak kérni, többen arról számoltak be, hogy az ÁEEK segélyvonala gyakorlatilag elérhetetlen. Így az orvosok egymástól próbálnak információt szerezni. A legtöbben egy informatikus által, háziorvosoknak létrehozott honlapon tájékozódnak az eeszt-ről. Ott ugyanis részletesen, fotókkal illusztrálva mutatja be egy magánszemély, mi a teendő probléma esetén. De van, hogy hiába a külső segítség. Volt olyan orvos, aki arról panaszkodott: nem sikerült neki regisztrálnia az új egészségügyi hálózatba képzett, több kollégának segítséget nyújtó informatikus segítségével sem.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Komáromi Zoltán, az Együtt szakpolitikusa, háziorvos nemrégiben arról beszélt lapunknak: sok a tisztázatlan kérdés, nem tudni például, hogy a több ezer fog- és háziorvos hogyan kérhet majd segítséget, ha valami nem működik. A háziorvosok vállalkozókként részei az állami egészségügyi rendszernek, nem úgy, mint például a szakrendelők. Sok kollégája pedig még mindig rendkívül elavult számítógépeket használ.

Az eeszt informatikai rendszerben – a tervek szerint – a megfelelő jogosultságú szakorvosok, háziorvosok és nővérek számára minden lelet és felírt recept online megtekinthető lesz. November 1-jétől tehát már az ország bármely kórházában és szakrendelőjében lekérdezhetővé válnak a betegek egészségügyi adatai.

Adatvédelmi szempontból érdemes alaposan utánanézni, pontosan kik és mihez férhetnek majd hozzá alig néhány kattintással. Aki nem szeretné, hogy bármilyen információt láthassanak róla a rendszerben, beállíthat egy hozzáférést teljesen tiltó állapotot. Ám az orvosok nem javasolják, mert egy baleset esetén például nem árt, ha bizonyos információknak utána tudnak nézni az illetékesek.

Az eeszt-nek a tervek szerint szerepe lesz az új típusú törzskartonok jövő nyári bevezetésében – ami jelentős pluszmunkát ró majd a háziorvosokra. Tavaly már megírtuk, ez az új formátumú dokumentum a korábbiaknál több információt tartalmaz majd a páciensekről. Vezetik benne például az alkoholfogyasztási, táplálkozási és dohányzási szokásokat is, ahogy a családi kórtörténet is részét fogja képezni a törzskartonnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.31.